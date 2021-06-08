Чому собаки їдять траву і коли через це варто непокоїтися

Більшість собак на прогулянці посмикує зелену траву, коли має до неї доступ. Їх, звісно, важко назвати травоїдними, однак 80% песиків не відмовляться від стиглої і свіжої зелені.

Науковці досі не мають одностайної думки, чому собаки їдять траву. Втім, можна виділити 6 явних причин такого частування. Через деякі з них власникам собаки справді варто непокоїтися.

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Чому собаки їдять траву

Спойлер: здебільшого споживання трави не є проблемою, але якщо ваша собака починає переїдати траву та блювати, вам варто звернутися до свого ветеринара.

1. Собаці потрібно більше клітковини у раціоні

Собаки можуть відчувати нестачу такого поживного компонента як клітковина. Трава може забезпечувати дозу мікроелементів або вітамінів, яких не вистачає в раціоні улюбленця.

Якщо собака не отримує достатньої кількості клітковини, у неї з'явиться:

діарея;

закреп;

заблоковані анальні залози (через них собака може чухати спину і дупцю об меблі і килими);

ожиріння.

Якщо ви помітили ці ознаки, а собака на прогулянці активно їсть траву, поговоріть про це зі своїм ветеринаром, чи бува не слід відкоригувати раціон собаки.

2. Шлунок собаки засмічений

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

Клітковина в траві може допомогти їжі легше переміщатися кишечником собаки. Трава також може допомогти, якщо собака має якісь захворювання шлунково-кишкового тракту.

Завдяки інстинкту деякі собаки дізналися, що вживання трави може заспокоїти їхній кислотний рефлюкс (викидання кислоти і жовчі зі шлунка у стравохід – 24 канал). Якщо у собак болить шлунок, вони можуть їсти траву, щоб почуватися краще.

У разі ж якщо собака переїдає траву, аби вгамувати біль, вона просто починає нею блювати. У такому разі зволікати не можна і варто одразу звертатися до ветеринара.



Травою собаки гамують викид кислоти у стравохід / Фото з Pixabay

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3. Собака стурбований

Вживання трави також може бути ознакою того, що ваша собака відчуває занепокоєння. Наприклад, собака, яка боїться, коли до неї наближається інша собака або людина, може раптово почати нюхати або навіть їсти траву.

У деяких випадках поїдання трави може бути звичайною тривожною звичкою, подібною до того, як нервова людина гризе нігті.

4. У собаки кишкові глисти

Вживання трави та діарея, безумовно, є ознаками того, що у собаки можуть бути глисти. Окрім активного споживання трави, у собаки можна помітити такі симптоми:

блювота або діарея;

втрата ваги;

млявість;

глисти в калі.

Засоби дегельмінтизації працюють швидко, полегшуючи діарею та спиняючи поїдання трави собакою. Однак за наявності цих симптомів необхідно звернутися до ветеринара, який пропише правильні ліки.



Собака може їсти траву під час хвилювання / Фото з Pixabay