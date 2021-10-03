Чому собакам шкідливо гратися в осінньому листі: важливі причини
Джерело:24 канал
Чимало песиків полюбляють закопуватися в купи опалого листя, а також бігати по ньому. Ця розвага не є такою безпечною, як здається на перший погляд.
Собаки обожнюють закопуватися в листя, залізати туди носом, купатися у ньому. Однак такі розваги можуть закінчитися травмою. Дізнайтеся, що може приховувати у собі осіннє листя.
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Собакам подобаються ігри в листі / Фото Unsplash
Гострі предмети
Під листям легко не помітити розбите скло, арматуру, колючий дріт, бляшанки та інше. Коли песики активно граються, можуть поранитися цими небезпечними предметами.
Небезпечна їжа
У листі можуть бути залишки їжі, яку кинули недобросовісні люди. Стежте, щоб ваш пес нічого звідти не діставав та не їв.
Кліщі та блохи
Після "купання" у листі пес може підчепити небезпечних паразитів. Восени кліщі та блохи продовжують бути активними. Тому не забувайте обробляти пса спеціальними засобами, а також проводити ретельний огляд після кожної прогулянки.
Як уберегти собаку
Спробуйте перевірити, чи немає в листі небезпечних предметів / Фото Unsplash
Під час прогулянки ретельно оглядайте місце вигулу. Не дозволяйте собаці гратися у листі, де явно помітне сміття або сторонні предмети. Також краще ходити гуляти у місця, де не буває людей – там мінімальний ризик зустріти розбиті пляшки чи бляшанки.Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.
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Чому в місті треба вигулювати собаку на повідку
- Повідець допоможе вберегти собаку від зіткнення з автомобілем, а також від втечі.
- На повідку ваш пес буде в безпеці від дій неадекватних людей, а також не зможе підібрати отруту.
- Поводок убереже вашого песика від інших тварин, які можуть бути агресивними.
- Пес на повідку є безпечним для оточуючих людей та дітей.