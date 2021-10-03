Чому собакам шкідливо гратися в осінньому листі: важливі причини

Чимало песиків полюбляють закопуватися в купи опалого листя, а також бігати по ньому. Ця розвага не є такою безпечною, як здається на перший погляд.

Собаки обожнюють закопуватися в листя, залізати туди носом, купатися у ньому. Однак такі розваги можуть закінчитися травмою. Дізнайтеся, що може приховувати у собі осіннє листя.

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Гострі предмети

Під листям легко не помітити розбите скло, арматуру, колючий дріт, бляшанки та інше. Коли песики активно граються, можуть поранитися цими небезпечними предметами.

Небезпечна їжа

У листі можуть бути залишки їжі, яку кинули недобросовісні люди. Стежте, щоб ваш пес нічого звідти не діставав та не їв.

Кліщі та блохи

Після "купання" у листі пес може підчепити небезпечних паразитів. Восени кліщі та блохи продовжують бути активними. Тому не забувайте обробляти пса спеціальними засобами, а також проводити ретельний огляд після кожної прогулянки.

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Спробуйте перевірити, чи немає в листі небезпечних предметів / Фото Unsplash

Під час прогулянки ретельно оглядайте місце вигулу. Не дозволяйте собаці гратися у листі, де явно помітне сміття або сторонні предмети. Також краще ходити гуляти у місця, де не буває людей – там мінімальний ризик зустріти розбиті пляшки чи бляшанки.

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайтедо складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

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