Власники песиків мали багато вільного часу на карантині й хотіли якось розважитися. Саме тому вони вирішили завести тіткток для Хеммі та Олівії.

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Коргі мають 4 мільйони підписників: дивіться відео

Зараз кумедні коргі мають понад 4 мільйони підписників. Родзинкою каналу стало те, що коргі "озвучують" людськими голосами. Песики потрапляють в кумедні ситуації та ніби розмовляють між собою.

Навіть ті, хто не знає англійської мови, можуть переглядати відео, адже вони дуже прості та інтуїтивно зрозумілі.

А дітям можна пропонувати такі ролики для вивчення іноземної мови: цей процес точно буде веселим і зовсім не марудним.

Ці відео можуть допомогти дітям вивчати англійську мову

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Допомагають дітям одужувати

Власники собак отримали відгуки від батьків діток, які лежать у лікарні. Батьки розповідають, що відео із коргі допомагають дітям підіймати настрій, а це сприяє їх одужанню.

Собаки допомагають дітям одужувати

Випустили 400 відео

Знімати собак непросто. Для того, щоб змусити песиків грати на камеру, використовують ласощі. Найважче – переконати коргі відкрити рот і "розмовляти".

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Втім, процес зазвичай проходить весело. Власники Хеммі та Олівії зняли вже 400 відео та не збираються зупинятися на цьому.