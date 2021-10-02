Власники песиків мали багато вільного часу на карантині й хотіли якось розважитися. Саме тому вони вирішили завести тіткток для Хеммі та Олівії.
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Коргі мають 4 мільйони підписників: дивіться відео
Зараз кумедні коргі мають понад 4 мільйони підписників. Родзинкою каналу стало те, що коргі "озвучують" людськими голосами. Песики потрапляють в кумедні ситуації та ніби розмовляють між собою.
Навіть ті, хто не знає англійської мови, можуть переглядати відео, адже вони дуже прості та інтуїтивно зрозумілі.
А дітям можна пропонувати такі ролики для вивчення іноземної мови: цей процес точно буде веселим і зовсім не марудним.
Ці відео можуть допомогти дітям вивчати англійську мову
Допомагають дітям одужувати
Власники собак отримали відгуки від батьків діток, які лежать у лікарні. Батьки розповідають, що відео із коргі допомагають дітям підіймати настрій, а це сприяє їх одужанню.
Собаки допомагають дітям одужувати
Випустили 400 відео
Знімати собак непросто. Для того, щоб змусити песиків грати на камеру, використовують ласощі. Найважче – переконати коргі відкрити рот і "розмовляти".
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Втім, процес зазвичай проходить весело. Власники Хеммі та Олівії зняли вже 400 відео та не збираються зупинятися на цьому.