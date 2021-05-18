Чому не можна сварити кота, якщо він приносить вам свою здобич

Чимало власників котів знаходили у себе вдома "сюрпризи" від пухнастиків: коти приносять додому птахів або мишей. Звісно, маленьких тваринок шкода, тому господарі починають сварити своїх улюбленців.

Інші власники чотирилапих, навпаки, радіють. Вони вважають, що так котики демонструють людям свою любов та повагу.

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Кішка хоче вас навчити



Інстинкти змушують кішок полювати / Фото Unsplash

Так, котики приносять здобич не тому, що вважають господарів надто голодними. Вони просто хочуть навчити свою людину полювати.

Саме з цією метою пухнастики приносять напівживих тваринок своїм кошенятам. Вміння добути собі їжу – запорука виживання у дикій природі. Навіть у домашніх котиків ці інстинкти дуже сильні.

Материнський інстинкт

Часто кішки вважають, що господарі не можуть самі добути собі їжу. І тому несуть додому свою здобич.

Так коти дбають про вас. А ще – вважають трішки "невдахами" і "рятують" від голодної смерті.



Коти приносять здобич, щоб навчити господарів полювати / Фото Unsplash

Що робити, якщо кішка принесла мишку

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

У жодному разі не можна сварити тварину за таке полювання. Адже вона діяла із благородною метою.

Краще похваліть кішку за такий "подарунок", а потім непомітно позбудьтеся його. Найкраще – закопати здобич.

Якщо ви не хочете, щоб кішка полювала на птахів та дрібних тварин, одягніть їй на шию спеціальний дзвіночок. Так тваринки будуть попереджені, що йде хижак.

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Ще один дієвий метод – ігри з кішкою. Активний рух допомагає вашому котику позбутися зайвої енергії та зменшує потребу в полюванні. Цей спосіб хороший тим, що є абсолютно безпечним для кішки – бо дзвіночки можуть викликати стрес у деяких улюбленців.