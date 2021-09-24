Благодійна організація Battersea, яка рятує безпритульних собак та знаходить їм нові сім'ї, вирішила разом зі своїми вихованцями допомагати дітям. Адже собаки-терапевти можуть впливати на стан дитини – малюк розслабляється та менше переживає під час читання.

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Для отримання спеціального дозволу тварини проходять навчання. Тільки після нього їх можуть приводити до шкіл, дитячих садочків чи лікарень.

Ми з Даймондом почали відвідувати місцеву бібліотеку в рамках програми. Даймонд лягав, а діти по черзі читали йому. Якщо вони починали нервувати, він клав лапу або голову їм на ногу,

– розповіла господиня собаки-терапевта Зої Лі.



Собака Даймонд / Фото Battersea Rehoming Centre​

"Один хлопчик ніколи не читав вголос більше декількох слів, але на своєму першому сеансі з Даймондом він прочитав цілу сторінку. Я думаю, присутність собаки знімає напругу. Собаки не засуджують і не критикують дітей, якщо вони плутають слова під час читання", – додала Зої Лі.

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Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.