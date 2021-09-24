Благотворительная организация Battersea, которая спасает бездомных собак и находит им новые семьи, решила вместе со своими воспитанниками помогать детям. Ведь собаки-терапевты могут влиять на состояние ребенка – малыш расслабляется и меньше переживает во время чтения.

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Для получения специального разрешения животные проходят обучение. Только после него их могут приводить в школу, детский сад или больницу.

Мы с Даймондом начали посещать местную библиотеку в рамках программы. Даймонд ложился, а дети по очереди читали ему. Если они начинали нервничать, он клал лапу или голову им на ногу,

– рассказала хозяйка собаки-терапевта Зои Ли.



Собака Даймонд / Фото Battersea Rehoming Centre

"Один мальчик никогда не читал вслух больше нескольких слов, но на своем первом сеансе с Даймондом он прочитал целую страницу. Я думаю, присутствие собаки снимает напряжение. Собаки не осуждают и не критикуют детей, если они путают слова при чтении", — добавила Зои Ли.

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