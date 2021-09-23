Невеликий песик на прізвисько Попай здійснив мрію тисяч людей. Він має популярний блог, його часто запрошують на телебачення, а смачненька їжа на фото з Попаєм змушує людей шаленіти.
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Знайшли на вулиці
Однак таке життя у песика було не завжди. Власники собаки підібрали його з вулиці 6 років тому. Пес був брудним, голодним та хворим. Небайдужі люди з усіх сил намагалися знайти його власників, однак марно.
Попай любить приміряти різні образи / Фото з інстаграму @popeyethefoodie
Тоді вони вирішили залишити знайду собі. Попай став четвертим песиком у їх родині.
У нового собаки була цікава особливість. Він дуже чемно поводився із їжею, не ліз на стіл і не намагався поцупити шматочок з тарілки. Це вразило нових власників.
Знайді завели блог
Тоді ж, у 2015 році, песику створили власний блог. Щоб змусити Попая позувати на фото, власники використовують його улюблені ласощі – сир.
Фото собаки з їжею дуже подобаються людям / Фото з інстаграму @popeyethefoodie
А от з тарілок Попай нічого не бере без дозволу. Його не цікавлять ані піца, ні тістечка.
Красиві фото з песиком приваблюють увагу значної аудиторії. На блог в інстаграмі підписано понад 415 тисяч користувачів.
Попай бере участь у десятках фотосесій / Фото з інстаграму @popeyethefoodie
Миле вушко додає популярності
Собаку-блогера часто запрошують на телебачення. Мабуть, роль у цьому грає не тільки популярність песика, а і його чарівне вушко. Ліве вухо Попая увесь час стирчить догори, тоді як праве – опущене.
Вушко Попая приваблює чимало уваги / Фото з інстаграму @popeyethefoodie
Ця родзинка у зовнішності дуже подобається шанувальникам собаки.
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