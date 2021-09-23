Невеликий песик на прізвисько Попай здійснив мрію тисяч людей. Він має популярний блог, його часто запрошують на телебачення, а смачненька їжа на фото з Попаєм змушує людей шаленіти.

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Знайшли на вулиці

Однак таке життя у песика було не завжди. Власники собаки підібрали його з вулиці 6 років тому. Пес був брудним, голодним та хворим. Небайдужі люди з усіх сил намагалися знайти його власників, однак марно.



Попай любить приміряти різні образи / Фото з інстаграму @popeyethefoodie

Тоді вони вирішили залишити знайду собі. Попай став четвертим песиком у їх родині.

У нового собаки була цікава особливість. Він дуже чемно поводився із їжею, не ліз на стіл і не намагався поцупити шматочок з тарілки. Це вразило нових власників.

Знайді завели блог

Тоді ж, у 2015 році, песику створили власний блог. Щоб змусити Попая позувати на фото, власники використовують його улюблені ласощі – сир.



Фото собаки з їжею дуже подобаються людям / Фото з інстаграму @popeyethefoodie

А от з тарілок Попай нічого не бере без дозволу. Його не цікавлять ані піца, ні тістечка.

Красиві фото з песиком приваблюють увагу значної аудиторії. На блог в інстаграмі підписано понад 415 тисяч користувачів.

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.

Попай бере участь у десятках фотосесій / Фото з інстаграму @popeyethefoodie

Миле вушко додає популярності

Собаку-блогера часто запрошують на телебачення. Мабуть, роль у цьому грає не тільки популярність песика, а і його чарівне вушко. Ліве вухо Попая увесь час стирчить догори, тоді як праве – опущене.



Вушко Попая приваблює чимало уваги / Фото з інстаграму @popeyethefoodie

Ця родзинка у зовнішності дуже подобається шанувальникам собаки.

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Попая запросили на телебачення: дивіться відео