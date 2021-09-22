Вуді почав здавати кров у віці 3 років. Коли пес досягнув 9 років, він став занадто дорослим, аби бути донором. Проте за 6 років досвіду зміг врятувати 88 собак.

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Банк крові домашніх тварин у Великій Британії називає Вуді справжнім героєм і суперзіркою, адже під час кожного візиту залишав майже півлітра крові, з яких виходило 16 флаконів.



Вуді / Фото Wendy Gray

Власниця собаки, яку звати Венді Грей, зазначила, що хоч рішення про донорство приймала вона, проте чотирилапий завжди був готовий у цьому допомогти. Пес сам встрибували на стіл, лежав спокійно та не рухався, поки все не закінчувалося. Після процедури він підіймався, вирушав на прогулянку та хотів гратися.

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Чому цінна кров Вуді

Кров Грейнхаунда особливо потрібна, оскільки вона, швидше за все, негативна. Тобто її можна давати усім собакам в будь-якій надзвичайній ситуації. Тільки 30% собак мають цю групу крові.

"Кров дійсно життєво важлива для наших домашніх тварин. Кількість пожертвувань, зроблених Вуді, матиме неабиякий вплив на життя інших собак по всій країні. Неможливо передбачити, коли собаці знадобиться донорська кров. Це може бути, в результаті аварії, або через серйозну хронічну хворобу", – зазначила представниця Банку крові Ніколь.

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Вуді – не перша собака Венді Грей, яка стала донором. Вона зауважила листівки собачого Банку крові, коли прийшла до ветеринара зі своїм першим псом – Ріо, який був донором 11 разів.