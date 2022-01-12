На честь Грети Тунберг назвали новий вид тварин: як виглядає

На честь активістки Грети Тунберг та її роботи щодо необхідності боротьби зі зміною клімату – назвали тварину. Нею стала недавно відкрита жаба.

Під час експедиції на гору Чуканті в Панамі вчені виявили жабу. Відомо, що на цій території живе багато унікальних та ендемічних видів. Проте територія за останнє десятиліття втратила понад 30% свого лісового покриву.

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За словами дослідників, висотні види, такі як дощова жаба Грети Тунберг (Pristimantis gretathunbergae), вразливі для дрібномасштабних змін навколишнього середовища та зміни клімату. Саме тому вони "зазнають постійного ризику зникнення".

Дивіться фото: як виглядає жаба

Що відомо про жабу

Дощова жаба Грети Тунберг завдовжки від 3 до 4 сантиметрів. Більшість часу вони ховаються у бромелієвих, листяних рослинах, прикріплених до дерев. Там вони сплять, спаровуються та відкладають яйця.

Використовуючи аналіз ДНК, дослідники підтвердили, що жаба справді була новою для науки. "Важке становище дощової жаби Грети Тунберг тісно пов’язане з потеплінням клімату, оскільки підвищення температури зруйнує її невелике гірське середовище", — сказав дослідник Автономного університету в Панамі Абель Батіст.

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Коли температура підвищується, багато видів пристосовуються, переміщаючись вище. Але видам, які вже живуть нагорі, більше нема куди йти. Високогірні види особливо вразливі до дрібномасштабних змін навколишнього середовища та клімату та "зазнають постійного ризику зникнення".

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.