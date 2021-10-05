Чеширський кіт існує: його звати Піксель і він дуже популярний у соцмережах

У США кіт породи корніш-рекс народився із незвичним зміщенням щелепи. Через це він дуже нагадує мультяшного Чеширського кота або ж вампіра.

Насправді ж, кіт Піксель дуже милий і з задоволенням позує для численних фото. Його хазяйка завела улюбленцю інстаграм, і він швидко розкрутився.

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Чеширський кіт Піксель

Елісон Калаген почала знімати свого котика породи корніш-рекс із перших його днів у домі. Втім, вона одразу ж помітила, що на фото він виходить трохи незвичним – схожим на дияволеня чи вампірика. Вона стала ділитися знімками у мережі – і користувачам одразу ж полюбилася кумедна мордочка Пікселя.



Посмішка Чеширського кота, на якого так схожий Піксель / Зображення з atravesdelespejota

Зараз у Пікселя понад 54 тисячі підписників в інстаграмі. До того ж він почав успішно завойовувати тікток: там у нього вже понад 80 тисяч підписників і 1,4 мільйона лайків.

У Пікселя є кумедна колекція окулярів і футболок: його господарі дбають про барвисті луки для фото.

Кіт Піксель із незвичною чеширською усмішкою / Фото з інстаграму pixelandsophie

У Пікселя є подруга – біла киця Софі породи корніш-рекс. У неї звичайна зовнішність і за рахунок того, що кицька біла, вона дуже контрастує із чорним Пікселем.



Піксель і Софі люблять позувати для фото / Фото з інстаграму pixelandsophie

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Котики дуже дружні і залюбки сплять разом і бавляться.

Для особливо захоплених Пікселем і Софі прихильників їхні господарі навіть створили мерч. Котики мають фірмові футболки з власними художніми зображеннями.

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Що відомо про породу корніш-рекс

Джерело: Purina

Корніш-рекси з'явилися завдяки природній мутації у кошеняти, що народилося на фермі в Англії. У нього було кучеряве хутро. Це кошеня схрестили з його ж матір'ю – відтак у приплоді було два кошеняти із кучерями.

Не варто споріднювати із девон-рексами: їхня зовнішність схожа, але через географічну і часову різницю у виникненні, ці породи відокремлені.

Мутації кучерявого хутра котів породи девон-рекс і корніш-рекс відрізняються. У результаті їхнього схрещення народжуються кошенята з прямою шерстю.



Корніш-рекс має хвилясте хутро, схоже на килим / Фото з Flickr