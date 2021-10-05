На самом деле, кот Пиксель очень милый и с удовольствием позирует для многочисленных фото. Его хозяйка завела любимцу инстаграм, и он быстро раскрутился.

Узнайте Как можно весело и полезно развлечь любимого кота

Чеширский кот Пиксель

Элисон Калаген начала снимать своего котика породы корниш-рекс из первых его дней в доме. Впрочем, она сразу же заметила, что на фото он выходит немного необычным – похожим на дьяволенка или вампирчика. Она стала делиться снимками в сети – и пользователям сразу же полюбилась забавная мордочка Пикселя.



Улыбка Чеширского кота, на которого так похож Пиксель / Картинка с atravesdelespejota

Сейчас у Пикселя более 54 тысяч подписчиков в инстаграме. К тому же он начал успешно завоевывать тикток: там у него уже более 80 тысяч подписчиков и 1,4 миллиона лайков.

У Пикселя есть забавная коллекция очков и футболок: его хозяева заботятся о красочных луках для фото.

Кот Пиксель с необычной чеширской улыбкой / Фото с инстаграма pixelandsophie

У Пикселя есть подруга – белая кошечка Софи породы корниш-рекс. У нее обычная внешность и за счет того, что кошка белая, она очень контрастирует с черным Пикселем.



Пиксель и Софи любят позировать для фото / Фото с инстаграма pixelandsophie

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, ему нужно сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Котики очень дружны и охотно спят вместе и играют.

Для особо увлеченных поклонников Пикселя и Софи их хозяева даже создали мерч. Котики имеют фирменные футболки с собственными художественными изображениями.

Это очень мило Звезды тиктока: 2 говорящих корги покоряют сеть – веселые видео

Что известно о породе корниш-рекс

Источник: Purina

Корниш-рексы появились благодаря естественной мутации у котенка, родившегося на ферме в Англии. У него была вьющаяся шерсть. Этого котенка скрестили с его же матерью, в итоге в помете было два котенка с кудрями.

Не стоит роднить породу с девон-рексами: их внешность похожа, но из-за географической и временной разницы в возникновении, эти породы разделены.

Мутации кучерявой шерсти кошек породы девон-рекс и корниш-рекс отличаются. В результате их скрещивания рождаются котята с прямой шерстью.



Корниш-рекс имеет волнистую шерсть, похожую на ковер / Фото с Flickr