Чекліст для власників: що потрібно собаці щодня, щомісяця та щороку

18 травня 2021 , 17:08
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Джерело:

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Догляд за собакою – це не тільки вигулювати та годувати песика. Чотирилапого улюбленця потрібно дресирувати, а також ретельно стежити за станом його здоров'я.

Повноцінно доглядати за собакою – це не тільки вчасно вигулювати її та годувати. Господарі тварин мають регулярно здійснювати цілий комплекс доглядових процедур. Це допоможе улюбленцям бути здоровими та щасливими.

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Існують процедури, які потрібно робити регулярно / Фото Unsplash

Щороку

  • вакцинація,
  • перевірка (чекап) стану здоров'я.

Кожних 3 місяці

  • обробка від глистів.

Щомісяця

  • обробка від кліщів,
  • обробка від бліх,
  • купання,
  • стрижка кігтів.
Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Щотижня

  • огляд ротової порожнини та чищення зубів,
  • огляд вух та очей,
  • вичісування.

Щодня

  • годувати собаку 1 – 3 рази на день,
  • вигулювати собаку щонайменше 2 рази на день,
  • мити миски для їжі та води,
  • гратися із собакою,
  • займатися дресируванням та вихованням.


Головне завдання кожного власника – любити свою собаку / Фото Unsplash

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Окрему увагу потрібно приділити вихованню та дресируванню собаки. У перші роки життя вашого улюбленця потрібно приділяти йому чимало уваги. Кожне годування, прогулянка та гра будуть процесом навчання та виховання.

Але згодом ви відчуєте результати – улюбленець буде тішити своєю вихованістю та слухняністю довгі роки.

 
Автор: Аліна Рудченко