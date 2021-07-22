Чекає аж до ночі: чому вірний пес цілий день визирає свого власника на балконі

Собака на прізвисько Тобі має рідкий синдром – тривогу розлуки з господарем. Саме тому тварина може просидіти на балконі цілий день, виглядаючи свого власника.

Домашні тварини дарують нам безліч приємних емоцій. Вони готові завжди бути поруч і ніколи не зрадять. Але є хвостики з певними психологічними синдромами, для яких чекати на свого господаря стає нав'язливою ідеєю.

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Песик Тобі / Скриншот / @spaik_toby

Такий діагноз має і песик Тобі з Перу. Він може цілий день сидіти на балконі й виглядати, коли прийде його господар.

Тобі понад усе полюбляє свого "татка" й важко витримує розлуку із ним. Песика ніколи не залишають самого – у нього є брат Спайк, а також вдома перебувають інші члени родини. Але він все одно тільки сумно дивиться з вікна: "Коли ж прийде господар?".



Собака чекає на балконі цілий день / Скриншот / @spaik_toby

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для ньогощо містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Так Тобі виглядає свою людину / Скриншоти / @spaik_toby

Власник Тобі намагається брати песика із собою скрізь, куди тільки можна. Але все ж є місця, в які вони не можуть піти разом. І тоді тварина займає своє місце на балконі й дивиться у напрямку, куди пішов його господар.



Тобі і його людина / Скриншот / @spaik_toby

Так Тобі чекає на свого господаря

Попри такий синдром, життя собаки щасливе й різноманітне. Він проводить багато часу із сім'єю та своїм другом – маленьким песиком. Господарі водять своїх улюбленців на пляж, беруть на прогулянки й тішать смаколиками.



Щасливий Тобі і його господар / Скриншот / @spaik_toby

Коли власник, зрештою, приходить додому, щасливий Тобі засинає, бо почувається в безпеці й щасливим.

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Тобі й Спайк на пляжі / Скриншот / @spaik_toby