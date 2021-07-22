Чекає аж до ночі: чому вірний пес цілий день визирає свого власника на балконі
Джерело:Boredpanda
Собака на прізвисько Тобі має рідкий синдром – тривогу розлуки з господарем. Саме тому тварина може просидіти на балконі цілий день, виглядаючи свого власника.
Домашні тварини дарують нам безліч приємних емоцій. Вони готові завжди бути поруч і ніколи не зрадять. Але є хвостики з певними психологічними синдромами, для яких чекати на свого господаря стає нав'язливою ідеєю.
Дізнайтеся Purina Graduate Program: як стати фахівцем у сфері ветеринарії та бізнесу
Песик Тобі / Скриншот / @spaik_toby
Такий діагноз має і песик Тобі з Перу. Він може цілий день сидіти на балконі й виглядати, коли прийде його господар.
Тобі понад усе полюбляє свого "татка" й важко витримує розлуку із ним. Песика ніколи не залишають самого – у нього є брат Спайк, а також вдома перебувають інші члени родини. Але він все одно тільки сумно дивиться з вікна: "Коли ж прийде господар?".
Собака чекає на балконі цілий день / Скриншот / @spaik_toby
Так Тобі виглядає свою людину / Скриншоти / @spaik_toby
Власник Тобі намагається брати песика із собою скрізь, куди тільки можна. Але все ж є місця, в які вони не можуть піти разом. І тоді тварина займає своє місце на балконі й дивиться у напрямку, куди пішов його господар.
Тобі і його людина / Скриншот / @spaik_toby
Так Тобі чекає на свого господаря
Попри такий синдром, життя собаки щасливе й різноманітне. Він проводить багато часу із сім'єю та своїм другом – маленьким песиком. Господарі водять своїх улюбленців на пляж, беруть на прогулянки й тішать смаколиками.
Щасливий Тобі і його господар / Скриншот / @spaik_toby
Коли власник, зрештою, приходить додому, щасливий Тобі засинає, бо почувається в безпеці й щасливим.
Зворушливо Врятовані і осиротілі бембі подружилися з кошеням: милі фото і відео
Тобі й Спайк на пляжі / Скриншот / @spaik_toby