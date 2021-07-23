Був на 4-метровій глибині: рятувальники дивом витягнули собаку з колодязя

Надзвичайники врятували 2 собак на Буковині, які впали у колодязі. Одна з тварин застрягла на 4-метровій глибині й люди не могли її врятувати.

Інциденти трапились 20 липня. Один у Чернівцях, а інший у Хотині, що на Буковині.

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Надзвичайники врятували 2 собак на Буковині

До ДСНС увечері 20 липня звернулись місцеві мешканці. Вони повідомили, що у відкритий каналізаційний колодязь на вулиці Руській у Чернівцях спав собака.

Тварина опинилася на глибині близько 4 метрів, тому вибратись звідти не могла, тільки жалібно скавуліла про допомогу,

– мовиться у повідомленні.

Рятувальники, котрі прибули на виклик, спустились на дно каналізаційного колодязя й підняли собаку на поверхню.



Рятувальники на Буковині визволили 2 собак / Фото ДСНС

Порятунок у Хотині

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Домашнього улюбленця 20 липня врятували також у Хотині. Рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини витягнули собаку, котрий провалився у колодязь. Тварину помітили перехожі, однак допомогти самі їй не змогли, адже собака впав глибоко. Рятувальники були змушені розкласти драбину. Тільки з її допомогою вдалось спуститись в колодязь та витягнули звідти тварину.

Останні неймовірні випадки порятунку тварин: коротко

20 липня вірусне фото облетіло українську мережу. Після пожежі, що відбулася в Голосіївському районі Києва, рятувальник Державної служби надзвичайних ситуацій України поділився водою з безпритульним котиком.

У той же день на річці Гудзон, що в Нью-Йорку, господар без роздумів стрибнув у воду, щоб врятувати свого песика. Проте чоловік разом з твариною не зумів вибратись самотужки на берег. Їх визволяли поліцейські.

Нещодавно в Одесі охоронець врятував від спеки пташку. Він злегка поливав її водою та тримав на руці в затінку.

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