Covid-козел: британські кози заробили 50 тисяч фунтів на онлайн-конференціях

Через пандемію Covid-19 фермерка у Великій Британії змусила своїх козлів працювати. Вона здавала їх в оренду для онлайн-конференцій та мітингів.

Джерело: BBC

Козлам з ферми у Росендейлі, графство Ланкшир, під час локдану довелося попрацювати. Як стверджує власниця Дот Маккарті, кількість людей, які платять за "показових" козлів, була "божевільною".

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Фермерці з Великої Британії довелося придумати, як вберегти ферму від закриття / Фото BBC

На оренді козлів фермерка зуміла заробити 50 тисяч фунтів стерлінгів (понад 68 тисяч доларів – Pets 24).

Козли з ферми Cronkshaw Fold з'являлися на віртуальних зустрічах у США, Китаї, Канаді, Росії та Австралії. Сума пожертвування за "роботу" тварин була невеликою – 5 фунтів стерлінгів.

Однак деякі люди жертвували набагато більше.

Ідея фермерки здавати тварин "в оренду" допомогла втримати підприємство "на плаву" в скрутні часи пандемії. Раніше на фермі проводили весілля та освітні візити, але з початком карантину цей бізнес став неможливим.

32-річній власниці довелося придумати нову ідею: здавати тварин "в оренду". Люди ненадовго показують їх на своїх онлайн-мітингах, як несподіванку. Це чудово покращує настрій усім присутнім.



Чимало людей захотіли орендувати кіз для конференцій / Фото BBC

Козел несподівано приєднувався до відеоконференцій через систему запрошень. Ідею розмістили на сайті ферми у квітні 2020 року, як жарт.

Фермерка лягла спати, а вже вранці побачила на своїй пошті близько 200 електронних листів з проханням під'єднати кіз до відеоконференцій.

Такий успіх дозволив фермерці не тільки вберегти свій бізнес від закриття, а й найняти двох працівників, що допомагають козам виходити "в ефір".

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