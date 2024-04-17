Під час надзвичайної рятувальної операції британська пожежно-рятувальна служба в Ланкаширі успішно визволила кота, який опинився у пастці між двома стінами. Несподівана та кумедна реакція тварини на порятунок здивувала рятувальників.

Після звільнення потерпілий мав суворий та невдоволений вираз. Він підкорив серця користувачів соціальних мереж, викликавши сміх і, ставши знаменитістю.

Дивіться також Робить кардіо: Шварценеггер показав прогулянку з домашньою свинкою – зіркове відео

Врятований кіт прославився своєю невдоволеною мордочкою

Екіпаж служби з Престона успішно врятував цього допитливого кота на початку цього тижня. Він застряг між двома стінами, й пожежники обережно дістали його звідти неушкодженим.

Разом з короткою інформацією вони опублікували фото одного з рятувальників, який лагідно притискає кота до себе. Втім, користувачі соцмереж одразу звернули увагу на те, що кіт виглядає роздратованим.

Врятований кіт прославився своєю невдоволеною мордочкою / Фото Lancashire Fire and Rescue Service

Користувачі мережі залишили коментарі невдоволеному котику. Ось декілька з них:

"Він був чемпіоном у грі в хованки, поки ви не з'явилися";

"Якби вдячність мала обличчя, то це точно не вона";

"Рівень незадоволення на мордочці цього пухнастика просто епічний".

До слова, на момент публікації допис рятувальників зібрав понад 800 вподобайок, десятки коментарів та репостів.

У Сумах ДСНС під час ліквідації пожежі врятували 5 цуценят

Надзвичайники постійно ризикують власними життями, рятуючи людей та тварин у трагічних інцидентах. Щодня вони роблять добрі справи, й стають героями та прикладом для всіх українців.

Цього разу працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій України врятували 5 цуценят під час ліквідації пожежі. Вони опублікували кадри їх порятунку – заплаче кожен!