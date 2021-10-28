За словами власниці Флінна, домашній улюбленець боїться коробок, темряви, пакетів та навіть старенького кота, що з ними живе.

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Проте є річ, яка допомагає йому боротися зі страхами – ковдра. Собака обіймає її або чіпляється за неї зубами. Крім того, може носити із собою та не дозволяє забирати.

Коли Флінн ще був цуценям, Шона принесла додому маленьку флісову ковдру. Вона думала, що буде використовувати її для витирання лап собаки після прогулянок. Проте Флінн вирішив інакше.

Дивіться фото Флінна з ковдрою:

Він хапав ковдру в зуби, коли прокидався, тягав її за собою по будинку та на задньому дворі. Як результат, господарці довелося купити ще декілька схожих, аби мати на заміну.

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Ковдра ніби допомагає собаці набиратися хоробрості. Хоч Флінн у десятки разів більший за білок і кроликів, він боїться їх так, ніби усе навпаки. Попри це пес неймовірно добрий та любить кожного члена своєї сім'ї.

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