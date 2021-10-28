По словам владелицы Флинна, домашний любимец боится коробок, тьмы, пакетов и даже старенького кота, живущего с ними.

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Однако есть вещь, которая помогает ему бороться со страхами – одеяло. Собака обнимает его или цепляется за него зубами. Кроме того, может носить с собой и не позволяет забирать.

Когда Флинн еще был щенком, Шона принесла домой маленькое флисовое одеяло. Она думала, что будет использовать его для вытирания лап собаке после прогулок. Однако Флинн решил по-другому.

Смотрите фото Флинна с одеялом:

Он хватал одеяло в зубы, когда просыпался, таскал его за собой по дому и на заднем дворе. Как результат, хозяйке пришлось купить еще несколько похожих, чтобы иметь на замену.

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Одеяло как будто помогает собаке набираться храбрости. Хотя Флинн в десятки раз больше белок и кроликов, он боится их так, будто все наоборот. Несмотря на это, пес невероятно хорошый и любит каждого члена своей семьи.

Вы проявляете любовь к своей собачку, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.