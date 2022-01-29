Білий кіт задумався про життя та розвеселив мережу: кумедне відео

29 січня 2022 , 19:29
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Джерело:

тікток yuppi_corgi

Котик на прізвисько Тоша став зіркою тіктока. Варто було тварині одного разу замислитися про "сенс життя", як господарі зняли його на відео та опублікували в мережі.

Тоша вирішив полежати та відпочити. Для цього він ліг спиною на батарею, лапами вперся у стілець, а голову поклав на кухонний стіл.

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Кіт лежав з сумною мордою

Найкумеднішим був вираз морди котика у цей час. Його ніби зовсім не бентежила химерна поза – він лежав та сумно дивився попереду себе.

На фоні власниця котика запитувала, чи все у житті кота його влаштовує. Звісно, Тоша не відповів, а тільки продовжив сумно дивитися в далину.

Але такий "перфоманс" зовсім не характерний для Тоші. Він – дуже веселий кіт, який мешкає разом із песиком породи коргі. Удвох улюбленці ніколи не дають сумувати своїм господарям.

Кумедне відео стало вірусним і його переглянули понад 350 тисяч людей.

Кіт ліг та задумався про життя: дивіться відео

@yuppi_corgi

У меня такого кота ещё в жизни не было

♬ оригинальный звук - Корги Юппи и Тоша кот
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Користувачі тіктоку коментують кумедну картину:

  • "В очах стільки думок, а тут питаннями всякими відволікають".
  • "Кіт: "Іди, старенька, я в печалі".
  • "Ахах, засмутився з усієї сили хлопець".
  • "Просто цар відпочиває".
  • "Лол, він ще не вирішив, чи все його влаштовує".

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Автор: Аліна Рудченко