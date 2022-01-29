Тоша решил полежать и отдохнуть. Для этого он лег спиной на батарею, лапами уперся в стул, а голову положил на кухонный стол.
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Кот лежал с грустной мордой
Самым смешным было выражение морды котика в это время. Его будто совсем не смущала причудливая поза – он лежал и грустно смотрел впереди себя.
На фоне владелица котика спрашивала, все ли в жизни кота его устраивает. Конечно, Тоша не ответил, а только продолжил грустно смотреть вдаль.
Но такой "перфоманс" совсем не характерен для Тоши. Он – очень веселый кот, обитающий вместе с собачкой породы корги. Вдвоем любимцы никогда не дают скучать своим хозяевам.
Смешное видео стало вирусным и его просмотрели более 350 тысяч человек.
Кот лег и задумался о жизни: смотрите видео
Пользователи тиктока комментируют забавную картину:
- "В глазах столько мыслей, а здесь вопросами всякими отвлекают".
- "Кот: "Оставь меня, старушка, я в печали".
- "Ахах, загрустил изо всех сил парень".
- "Просто царь отдыхает".
- "Лол, он еще не решил, все ли его устраивает".
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