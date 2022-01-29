Тоша решил полежать и отдохнуть. Для этого он лег спиной на батарею, лапами уперся в стул, а голову положил на кухонный стол.

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Кот лежал с грустной мордой

Самым смешным было выражение морды котика в это время. Его будто совсем не смущала причудливая поза – он лежал и грустно смотрел впереди себя.

На фоне владелица котика спрашивала, все ли в жизни кота его устраивает. Конечно, Тоша не ответил, а только продолжил грустно смотреть вдаль.

Но такой "перфоманс" совсем не характерен для Тоши. Он – очень веселый кот, обитающий вместе с собачкой породы корги. Вдвоем любимцы никогда не дают скучать своим хозяевам.

Смешное видео стало вирусным и его просмотрели более 350 тысяч человек.

Кот лег и задумался о жизни: смотрите видео

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Пользователи тиктока комментируют забавную картину:

"В глазах столько мыслей, а здесь вопросами всякими отвлекают".

"Кот: "Оставь меня, старушка, я в печали".

"Ахах, загрустил изо всех сил парень".

"Просто царь отдыхает".

"Лол, он еще не решил, все ли его устраивает".

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