Тоша вирішив полежати та відпочити. Для цього він ліг спиною на батарею, лапами вперся у стілець, а голову поклав на кухонний стіл.

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Кіт лежав з сумною мордою

Найкумеднішим був вираз морди котика у цей час. Його ніби зовсім не бентежила химерна поза – він лежав та сумно дивився попереду себе.

На фоні власниця котика запитувала, чи все у житті кота його влаштовує. Звісно, Тоша не відповів, а тільки продовжив сумно дивитися в далину.

Але такий "перфоманс" зовсім не характерний для Тоші. Він – дуже веселий кіт, який мешкає разом із песиком породи коргі. Удвох улюбленці ніколи не дають сумувати своїм господарям.

Кумедне відео стало вірусним і його переглянули понад 350 тисяч людей.

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Користувачі тіктоку коментують кумедну картину:

"В очах стільки думок, а тут питаннями всякими відволікають".

"Кіт: "Іди, старенька, я в печалі".

"Ахах, засмутився з усієї сили хлопець".

"Просто цар відпочиває".

"Лол, він ще не вирішив, чи все його влаштовує".

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