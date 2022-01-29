Тоша вирішив полежати та відпочити. Для цього він ліг спиною на батарею, лапами вперся у стілець, а голову поклав на кухонний стіл.
Читайте також Старіння кота: яке професійне харчування буде корисним для здоровʼя улюбленця
Кіт лежав з сумною мордою
Найкумеднішим був вираз морди котика у цей час. Його ніби зовсім не бентежила химерна поза – він лежав та сумно дивився попереду себе.
На фоні власниця котика запитувала, чи все у житті кота його влаштовує. Звісно, Тоша не відповів, а тільки продовжив сумно дивитися в далину.
Але такий "перфоманс" зовсім не характерний для Тоші. Він – дуже веселий кіт, який мешкає разом із песиком породи коргі. Удвох улюбленці ніколи не дають сумувати своїм господарям.
Кумедне відео стало вірусним і його переглянули понад 350 тисяч людей.
Кіт ліг та задумався про життя: дивіться відео
Користувачі тіктоку коментують кумедну картину:
- "В очах стільки думок, а тут питаннями всякими відволікають".
- "Кіт: "Іди, старенька, я в печалі".
- "Ахах, засмутився з усієї сили хлопець".
- "Просто цар відпочиває".
- "Лол, він ще не вирішив, чи все його влаштовує".
Схоже Собака любить "лякати" господарів: кумедне відео гри чотирилапого
Кіт Степан з України став зіркою мережі: дивіться відео