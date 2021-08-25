Біг, а потім плив за людьми: неймовірний пес зі Львова шукає родину – зворушливе відео

Собака дуже хотів, щоб його забрали додому, а тому супроводжував туристів цілий день. Спершу песик біг за каяками, а потім плив річкою Дністер.

Про цікавого собаку повідомив у своєму фейсбуці Юрій Підлісний, завідувач кафедри політичних наук Українського католицького університету. Пес прибіг вночі до табору туристів.

Читайте також Здорова шкіра та сяюча шерсть кота: видимий результат за 3 тижні з Purina ONE®

Так часто буває. Прибігають, принюхуються, чекають, може, щось смачного перепаде – та й біжать далі, – розповідає Юрій Підлісний.

Бігла та плила за каяками 25 кілометрів

Але цей пес не хотів нікуди йти. Діти трохи побавилися з ним. Потім з'ясувалося, що це дівчинка і їй дали жартівливу кличку пані Лариса.

Собака переночувала біля наметів. Коли люди на каяках вранці рушили далі, вона почала бігти уздовж берега. Іноді пані Лариса перепливала на інший бік та бігла там, а час від часу супроводжувала мандрівників у воді.

В якийсь момент мені здалося, що вона тяжко дихає пливучи, то витягнув на свій борт і доставив до берега. Але вона продовжила за нами бігти, плисти... Одним словом хотіла бути з нами, – ділиться чоловік.

У такому темпі тварина подолала понад 25 кілометрів до наступного місця нічлігу. Туристи міркували, чому собака йде за ними. Хтось думав, що вона має таке хоббі – бігти за мандрівниками. Інші ж вважали, що так собака показувала, що хоче знайти хазяїна.

Наступного дня собака побігла за машинами

Наступного дня частина каяків поплила далі, а інші туристи поїхали додому машинами. Цього разу пані Лариса побігла за автівками. Втім, наздогнати їх не змогла.

А вже ввечері один з учасників сплаву повернувся, щоб врятувати цю дивовижну собаку. Пані Ларису довго не могли знайти, але чоловік, який перебував неподалік, сказав, що собака перебуває на протилежному березі. Коли її почали кликати, вона з радістю переплила Дністер.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для ньогощо містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Почувши, що її кличуть, пані Лариса кинулась у воду, перепливла і, радісно вмостившись у машину, поїхала до нового дому, – написав Юрій Підлісний.

Тепер пані Лариса шукає свій новий постійний дім та люблячих господарів.

Вам сподобається Чоловік взяв на вечерю у ресторан свого песика і розчулив мережу

Собаці потрібен дім

Григорій Пристай, який забрав собаку, спершу хотів оселити її в домі свого батька, однак той відмовився: чоловік 2 тижні тому втратив дружину.

однак той відмовився: чоловік 2 тижні тому втратив дружину. Тимчасово Лариса житиме у родички Григорія, пані Марії з Чорткова. У неї вже живе песик, про якого дізналася вся країна: недобрі люди перев'язали йому взимку лапки, що призвело до некрозу. Завдяки небайдужим людям та волонтерам зараз песик бігає на 3 протезах.

У неї вже живе песик, про якого дізналася вся країна: недобрі люди перев'язали йому взимку лапки, що призвело до некрозу. Завдяки небайдужим людям та волонтерам зараз песик бігає на 3 протезах. Там собака чекатиме на новий дім та тих, хто полюбить її з усіх сил.

Повний текст повідомлення Юрія Підлісного у фейсбуці:

Неймовірна історія сталася на каяковому сплаві Дністром в групи з УКУ. До нашого табору, підчас першої ночівлі прибрів пес. Так часто буває. Прибігають, принюхуються, чекають може щось смачного перепаде, та й біжать далі. Діти в нашій групі побавилися трохи з ним, з'ясували, що то вона, а оскільки не відгукувалася на жодну з потенційно можливих кличок, назвали її пані Лариса... Вона переночувала при наметах і побігла за нашими каяками як тільки ми рушили далі. Бігла вздовж по березі, часом перепливала на інший бік і бігла далі, а часом плила вздовж каяків вниз по руслу. В якийсь момент мені здалося, що вона тяжко дихає пливучи, то витягнув на свій борт і доставив до берега. Але вона продовжила за нами бігти, плисти... Одним словом хотіла бути з нами.

Отак і добігла до нашої наступної зупинки і нічлігу. А це не багато не мало, а майже 25 км. + перепливи з одного берега на інший... І знову переночувала.

Ми мали різні думки чого вона себе так поводила. Або має хоббі за мандруючими веслярами бігати, або ж, що виглядало правдоподібніше, хотіла, щоб її хтось приручив і взяв до себе (ну як за Маленьким Принцом Антуана де Сент-Екзюпері).

Наступного ранку частина каяків поплила далі, а більша частина попакувалася в машини і поїхали додому. Пес за каяками не побіг. Побігла пані Лариса за машинами, але годі ж догнати.

Один з учасників сплаву, добравшись до власної машини, повернувся надвечір на місце останнього нічлігу, щоб забрати її до себе. Така дивовижна тваринка заслуговувала, щоб її забрати.

Але її ніде не було. Один чоловік, який був поруч з тим місцем сказав, що якийсь пес уже цілий день очікує на другому боці Дністра.