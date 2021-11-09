Як облаштувати простір

У будинку чи квартирі повинен бути простір для кота. Туди не варто пускати собаку, тому він повинен навчитися обходити це місце.

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Обов'язково повинен бути туалет для кота, миски з водою та кормом, іграшки та предмети для обточування кігтів. Крім цього, краще прибрати небезпечні речі, наприклад, ліки чи вазони. Важливо, аби в будинку були місця, де кіт міг би заховатися – високі шафи чи простір під канапами та кріслами.

Перші дні в новому домі

На початку господарям краще бути поруч з тваринами для контролю за домашніми улюбленцями. В перші дні краще відокремити кота й собаку в межах будинку. Мета в тому, щоби тварини звикли одне до одного, не зустрічаючись. Вони відчуватимуть тільки запах та шерсть одне одного.



Годування собак / Фото Getty Images

Як правильно годувати

На початку краще це робити по різні боки зачинених дверей. Це допоможе виховати в кота та собаки відчуття безпеки й задоволення, попри присутність ще однієї тварини поруч.

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Основні команди

У випадку, коли новим улюбленцем стає собака, його потрібно привчити до кота, який вже жив у сім'ї. Для цього навчіть його основних команд, наприклад, "сидіти" й "лежати". Це допоможе контролювати його реакцію та знайомство з котом.

Знайомство

Коли і кіт, і собака будуть їсти біля дверей, спокійно реагуючи на тварину, яка ховається за ними, тоді можна перейти до знайомства. Це має бути якась інша кімнати, а не "безпечний простір" будь-якого з них.

Перші зустрічі не повинні бути довгими. Собаку краще тримати на повідку, щоби кіт міг спокійно підійти й відійти від нього. Скеровуйте собаку командами "сидіти" і дайте їй смаколик за спокійну й слухняну поведінку. Так само почастуйте й кота за неагресивну поведінку.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

У випадку, якщо хтось проявив агресію, намагайтеся відволікти їх увагу одне від одного та забрати з кімнати.

Щодня влаштовуйте такі зустрічі, поки вони не навчаться співіснувати одне з одним. Частуйте їх улюбленими смаколиками лише тоді, коли вони проводять час разом. Це виховає в них асоціацію приємних емоцій з перебуванням поруч.



Знайомство кота й собаки / Фото The Spruce / Phoebe Cheong​

Коли давати більше свободи

Коли кіт і собака почнуть звикати одне до одного, їм можна почати давати більше свободи. Проте на початку краще не знімати собаку з повідка. У випадку, якщо він надто заграється чи проявить негативні емоції, зможете схопити його.

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Поки кіт і собака вчаться співіснувати одне з одним, не залишайте їх наодинці вдома. Або ж зачиняйте їх у різних кімнатах, щоби вони перебували окремо один від одного.

Крім цього, зважайте на особливості, вік та породу ваших улюбленців перед тим, як вирішувати заводити спільно кота й собаку. Якщо ви обираєте собаку додому, то подумайте про більш м'яку й слухняну породу, в якої немає мисливських інстинктів.