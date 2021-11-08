У 2016 році Аманда пішла з роботи й лікарі поставили їй діагноз депресія. Тоді жінка вирішила завести домашнього улюбленця, сподіваючись, що це додасть стимулу її життю.

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Маленького чорно-білого кота вона побачила на сайті оголошень. Аманда годину добиралася в одну сторону, аби забрати чотирилапого друга, якого назвала Кукі.



Кукі / Фото Bored Panda

Жінку переконували, що кота позбавили паразитів і допомогли впоратися зі зневодненням, проте це не було правдою. Вже через 2 дні їй довелося екстрено везти Кукі до ветеринара, який виявив сильне зневоднення та повний шлунок глистів.

Покласти кота в стаціонар Аманда не могла, адже на це їй не вистачало грошей. Тому жінка вирішила сама піклуватися про малюка.

Як лікувала кошеня

Таблетки від глистів не можна було давати Кукі, адже котик мав надто маленьку вагу й не сильний імунітет. Щоб улюбленець набрав масу тіла, Аманда робила домашні паштетики з вареної курки та риби. Кожні 6 годин у горло кошеня закидали таблетку. Крім того, були постійні купання.

Коли кошеня нарешті позбулося глистів, воно підхопило інфекцію. Аманда ще кілька місяців боролася за життя Кукі. Пройшовши довгий шлях реабілітації, тепер це здоровий та активний улюбленець.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

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Аманда пригадала, що в неї були дні, коли вона не могла встати з ліжка через розпач. Проте тоді до неї прибігав чотирилапий та постійно був поруч, підтримуючи.

Дивіться фото, які господарка робить для Кукі:

"Кукі народився за місяць до того, як у мене стався серйозний зрив. Я відчуваю, що, можливо, ми мали знайти одне одного. Ми врятували одне одного", – зазначила Аманда.