Пухнастим дозволили робити все, що їм заманеться – офісні котики можуть ходити по всьому офісу, залазити на столи та гратися з працівниками під час роботи.

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Ці взаємні стосунки не тільки приносять користь офісним працівникам компанії, але й допомагають забезпечити 9 котів домівкою, де вони будуть забезпечені доглядом та їжею до кінця життя.

Чому керівництво вирішило "найняти" котів У Токіо житлові площі мають доволі малий розмір, тому орендарі часто забороняють мешканцям заводити домашніх тварин. Так коти та песики змушені жити у притулках, а любителі пухнастиків обмежуються походами до кафе з тваринами. Окрім того, люди, які не мають домашніх улюбленців, частіше відчувають стрес та навіть можуть мати підвищений ризик серцевого нападу.

Котики – надзвичайна приємність для японців, які не можуть дозволити собі домашніх улюбленців / Фото Unsplash

Які плюси утримання кішок в офісі

Керівництво компанії Ferry вважає, що завдяки котам працівники будуть менше нервувати та краще працюватимуть. Правила компанії дозволяють домашніх тварин, тому співробітників офісу заохочують привозити своїх улюбленців на роботу.

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

Окрім того, корпорація щомісяця виплачує 42 долари кожному, хто візьме додому кішку, працюючи у компанії.

Котики можуть взаємодіяти з працівниками офісу / Фото Japan Today

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Які недоліки котячого сусідства

Хоч пухнасті сусіди позитивно впливають на динаміку роботи офісу, працівники помітили, що пустуни можуть нанести трохи шкоди. Виявилося, що кішки полюбляють гризти дроти – через це офісна техніка кілька разів виходила з ладу.

Як котики живуть в офісі: дивіться відео