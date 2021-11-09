Как обустроить пространство

В доме или квартире должно быть пространство для кота. Туда не стоит пускать собаку, поэтому она должна научиться обходить это место.

Интересно Почему полезно приходить на работу с домашними любимцами: опыт компании Purina®

Обязательно должен быть туалет для кота, миски с водой и кормом, игрушки и предметы для обточки когтей. Кроме этого, лучше убрать опасные вещи, например лекарства или горшки. Важно, чтобы в доме были места, где кот мог бы спрятаться – высокие шкафы или пространство под диванами и креслами.

Первые дни в новом доме

В начале хозяевам лучше быть рядом с животными для контроля за домашними любимцами. В первые дни лучше отделить кота и собаку в пределах дома. Цель состоит в том, чтобы животные привыкли друг к другу, не встречаясь. Они будут чувствовать только запах и шерсть друг друга.



Кормление собак / Фото Getty Images

Как правильно кормить

В начале лучше это делать по разные стороны закрытой двери. Это поможет воспитать у кота и собаки чувство безопасности и удовольствия, несмотря на присутствие еще одного животного рядом.

Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina® , разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.

Основные команды

В случае, когда новым любимцем становится собака, ее нужно приучить к коту, который уже жил в семье. Для этого научите его основным командам, например, "сидеть" и "лежать". Это поможет контролировать его реакцию и знакомство с котом.

Знакомство

Когда и кот, и собака будут есть у двери, спокойно реагируя на скрывающегося за ними животного, тогда можно перейти к знакомству. Это должна быть какая-то другая комната, а не "безопасное пространство" кого-то из них.

Первые встречи не должны быть длинными. Собаку лучше держать на поводке, чтобы кот мог спокойно подойти и отойти от нее. Управляйте собакой командами "сидеть" и дайте ей вкуснятину за спокойное и послушное поведение. Так же угостите и кота за неагрессивное поведение.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Если кто-то проявил агрессию, старайтесь отвлечь их внимание друг от друга и забрать из комнаты.

Каждый день устраивайте такие встречи, пока они не научатся сосуществовать друг с другом. Угощайте их любимыми вкусностями только тогда, когда они проводят время вместе. Это воспитает у них ассоциацию приятных эмоций с пребыванием рядом.



Знакомство кота и собаки / Фото The Spruce / Phoebe Cheong

Когда давать больше свободы

Когда кот и собака начнут привыкать друг к другу, им можно начать давать больше свободы. Однако сначала лучше не снимать собаку с поводка. В случае, если она слишком заиграется или проявит негативные эмоции, сможете схватить ее.

Читайте также "Мы спасли друг друга": как женщина помогла котенку выжить

Пока кот и собака учатся сосуществовать друг с другом, не оставляйте их наедине дома. Или закрывайте их в разных комнатах, чтобы они находились отдельно друг от друга.

Кроме этого, учитывайте особенности, возраст и породу ваших любимцев перед тем, как решать заводить совместно кота и собаку. Если вы выбираете собаку домой, то подумайте о более мягкой и послушной породе, у которой нет охотничьих инстинктов.