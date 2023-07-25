Серед таких і популяція морського судака, яка повністю загинула внаслідок катастрофи. Прісноводне цунамі призвело до повного зникнення всієї популяції червонокнижного морського судака. Крім того, серйозно постраждали осетрові, які під час нерестової міграції як раз підійшли до дамби та були зметені гідроударом.

Також внаслідок підриву греблі постраждали птахи, навіть водоплавні. Всі ті, хто гніздився у траві або кущах. Наприклад, червонокнижна болотяна сова влаштовує гнізда виключно на землі. А зараз період вигодовування пташенят. Тому вся пташина молодь загинула, крім тих видів, що гніздиться високо на деревах.

Гинуть і червонокнижні тритони. Багато з них з дніпровськими водами винесло на узбережжя Чорного моря. Співробітники національного природного парку "Тузлівські лимани" за добу врятували 55 червонокнижних тритонів, яких з дніпровськими водами винесло на узбережжя Чорного моря.