Як полює морський леопард
Морські леопарди належать до пагофільних видів, тобто значна частина їхнього життєвого циклу пов'язана з морським льодом. Вони багато часу проводять на плавучих крижинах, де відпочивають, народжують і вигодовують дитинчат.
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У різні періоди морські леопарди тримаються певної акваторії поблизу доступного "запасу їжі", зокрема скупчень крилю, колоній пінгвінів і ластоногих. Часто в раціоні цих хижаків переважає криль, але вони майстерно полюють і на пінгвінів та тюленів,
– пишуть полярники.
У дорослому віці морські леопарди можуть сягати 3,5 метра завдовжки. При цьому самиці зазвичай більші за самців.
Тварини застосовують різні стратегії полювання
Залежно від об'єкта живлення в леопардів є різні стратегії полювання. Так, щоб поласувати тюленятками, вони можуть поводитися трьома способами:
- довго вичікують малюків під берегом, висунувши з води тільки ніздрі;
- вистрибують на дитинча, ховаючись у хвилях прибою і використовуючи їх як укриття;
- просто переслідують у відкритій воді, не приховуючи ні себе, ні своїх намірів.
Відомі також різні стратегії полювання морських леопардів на пінгвінів:
- нерухомо очікують у воді поблизу місця, де сходять в океан та повертаються на берег, а потім стрімко атакують;
- просто переслідують пінгвіна, що трапився їм у відкритій воді.
На відео добре видно, як морський леопард полює на пінгвіна Аделі поблизу берега в місці скупчення пернатих. Вочевидь, стрімка атака зненацька не була успішною, тож довелося наздоганяти жертву.
Як полює морський леопард: дивіться відео
Варто відзначити, що швидкість цих тварин у воді дуже різна: морські леопарди можуть розганятися до 35 кілометрів за годину і більше, тоді як пінгвіни Аделі – до 15 кілометрів за годину. Однак "адельки" дуже маневрові та здатні швидко змінювати напрямок руху. Такий прийом зрештою виснажує героя нашого відео і змушує його відмовитись від потенційної здобичі.
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