Морські леопарди належать до пагофільних видів, тобто значна частина їхнього життєвого циклу пов'язана з морським льодом. Вони багато часу проводять на плавучих крижинах, де відпочивають, народжують і вигодовують дитинчат.

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У різні періоди морські леопарди тримаються певної акваторії поблизу доступного "запасу їжі", зокрема скупчень крилю, колоній пінгвінів і ластоногих. Часто в раціоні цих хижаків переважає криль, але вони майстерно полюють і на пінгвінів та тюленів,

– пишуть полярники.

У дорослому віці морські леопарди можуть сягати 3,5 метра завдовжки. При цьому самиці зазвичай більші за самців.

Тварини застосовують різні стратегії полювання

Залежно від об'єкта живлення в леопардів є різні стратегії полювання. Так, щоб поласувати тюленятками, вони можуть поводитися трьома способами:

довго вичікують малюків під берегом, висунувши з води тільки ніздрі;

вистрибують на дитинча, ховаючись у хвилях прибою і використовуючи їх як укриття;

просто переслідують у відкритій воді, не приховуючи ні себе, ні своїх намірів.

Відомі також різні стратегії полювання морських леопардів на пінгвінів: нерухомо очікують у воді поблизу місця, де сходять в океан та повертаються на берег, а потім стрімко атакують;

просто переслідують пінгвіна, що трапився їм у відкритій воді.

На відео добре видно, як морський леопард полює на пінгвіна Аделі поблизу берега в місці скупчення пернатих. Вочевидь, стрімка атака зненацька не була успішною, тож довелося наздоганяти жертву. Як полює морський леопард: дивіться відео