Як полює морський леопард

Морські леопарди належать до пагофільних видів, тобто значна частина їхнього життєвого циклу пов'язана з морським льодом. Вони багато часу проводять на плавучих крижинах, де відпочивають, народжують і вигодовують дитинчат.

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У різні періоди морські леопарди тримаються певної акваторії поблизу доступного "запасу їжі", зокрема скупчень крилю, колоній пінгвінів і ластоногих. Часто в раціоні цих хижаків переважає криль, але вони майстерно полюють і на пінгвінів та тюленів,
пишуть полярники.

У дорослому віці морські леопарди можуть сягати 3,5 метра завдовжки. При цьому самиці зазвичай більші за самців.

Тварини застосовують різні стратегії полювання

Залежно від об'єкта живлення в леопардів є різні стратегії полювання. Так, щоб поласувати тюленятками, вони можуть поводитися трьома способами:

  • довго вичікують малюків під берегом, висунувши з води тільки ніздрі;
  • вистрибують на дитинча, ховаючись у хвилях прибою і використовуючи їх як укриття;
  • просто переслідують у відкритій воді, не приховуючи ні себе, ні своїх намірів.

Відомі також різні стратегії полювання морських леопардів на пінгвінів:

  • нерухомо очікують у воді поблизу місця, де сходять в океан та повертаються на берег, а потім стрімко атакують;
  • просто переслідують пінгвіна, що трапився їм у відкритій воді.

На відео добре видно, як морський леопард полює на пінгвіна Аделі поблизу берега в місці скупчення пернатих. Вочевидь, стрімка атака зненацька не була успішною, тож довелося наздоганяти жертву.

Як полює морський леопард: дивіться відео

Варто відзначити, що швидкість цих тварин у воді дуже різна: морські леопарди можуть розганятися до 35 кілометрів за годину і більше, тоді як пінгвіни Аделі – до 15 кілометрів за годину. Однак "адельки" дуже маневрові та здатні швидко змінювати напрямок руху. Такий прийом зрештою виснажує героя нашого відео і змушує його відмовитись від потенційної здобичі.

Cпритний восьминіг вкрав у дайвера камеру

На південному сході Австралії у затоці Джервіс, біля узбережжя Нового Південного Уельсу, стався курйоз між восьминогом та дайвером. Морський житель зазіхнув на камеру GoPro та викрав її у дайвера.

Молюск затягнув цифровий засіб до своєї морської нори, де "гніздувався" зі своєю дівчиною. Довелося провести з молюском двобій, щоб повернути річ.