Молюск затягнув цифровий засіб до своєї морської нори, де "гніздувався" зі своєю дівчиною. Довелося провести з молюском двобій, щоб повернути річ. Відповідне відео показала фотограф морських пейзажів Марі Клаут.

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Ролик став "вірусним" в мережі й майже одразу набрав близько 1,2 мільйона переглядів. Позитивні реакції залишили понад 47 000 користувачів.

За словами Клаут, вона почала досліджувати затоку Джервіс близько 5 років тому, коли захопилася підводним плаванням. Наразі вона в компанії друзів відвідує води затоки щонайменше двічі на тиждень. Під час одного з таких візитів й вдалося зафільмувати унікальні кадри з хитрим восьминогом.

Клаут каже, що поруч з ними з'явився молодий хлопець, який попросив про допомогу. Але жінка аж ніяк не очікувала, що він скаже таке: "Восьминіг забрав мою камеру".

Він привів нас туди, де востаннє бачив свою камеру, і, звичайно ж... Там був восьмирукий "грабіжник", який міцно тримався кожним мацаком навколо GoPro,

– додала фотограф.

Після того, як компанія зловила унікальні моменти жадоби восьминога, друзі спробували допомогти дайверу. Однак молюск чинив чималий опір. За її словами, після програшу восьминіг "надувся" та вернувся до каменю, де в нього було власне містечко разом з "дівчиною".

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Клаут зазначила, що восьминогів, частково, привчили до гарних речей люди. Зокрема, вона разом з друзями полюбляє давати їм мушлі та інші "маленькі подарунки", щоб побачити, як прудко молюски їх схоплять.