Перше – розмір тварини значно менший, друге – знімок величезної моторошної летючої тварини був зроблений ще 3 роки тому. Відтоді люди в соцмережах стверджують, що вона викликає кошмари та є причиною безсонних ночей.

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Кажани зазвичай асоціюються з Гелловіном і вампірами, оскільки деякі види харчуються кров'ю, тому не дивно, що вигляд чогось, "схожого на людину, в найреалістичнішому у світі костюмі кажана" викликав страх у людей.

Фотографія, якою поділилися у Twitter, була зроблена влітку 2020 року. Відтоді люди в соцмережах стверджують, що вона викликає кошмари та є причиною безсонних ночей.

Пам'ятаєте, я розповідав вам про те, що на Філіппінах водяться кажани розміром із людський зріст? Так, це те, про що я говорив,

— підписав знімок користувач із ніком AlexJoestar622.

На кадрі – гігантський золотистий кажан. Це великий фруктоїдний кажан, що мешкає на азійському архіпелазі. Цю тварину зазвичай вважають мегабатом, але вона не така висока, як багато хто побоювався.

Хоча летючий ссавець значно більший за британського кажана та може мати розмах крил до 5 футів (трохи більш ніж 1,5 метра), що трохи перевищує середній зріст жінок у Британії, сам він виростає всього до фута (30 сантиметрів) і важить близько 1,2 кілограма. Крім того, у нього найбільша зафіксована довжина передпліччя серед усіх видів кажанів — 8,5 сантиметрів.

Секрет у примусовій перспективі – трюку камери, який створює оптичну ілюзію / Фото Twitter

Причина, через яку кажан має такий масивний вигляд, – у примусовій перспективі, трюку камери, що створює оптичну ілюзію, у цьому разі змушуючи тварину мати набагато більший вигляд за звичайний.

Фото не на жарт налякало мережу

Попри всі відомі факти про тварину, люди продовжують лякатися гігантської крилатої істоти. Зображення на момент публікації набрало понад 58 тисяч ретвітів і понад 234 тисячі вподобайок. Кажан на знімку розташований набагато ближче, ніж фон, і цього достатньо, щоб викликати в глядачів страх. Однак залишилися й ті, хто вірить у величезний розмір тварини.

Один із користувачів взагалі написав: "Це нормальне явище на Філіппінах, в Австралії та інших азійських країнах. Боятися нічого. Вони дуже невинні та є родичами оленів і коней. У них вегетаріанська дієта. Якби не вони, не було б насіння, яке поширюється для посадки фруктових дерев".