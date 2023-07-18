Організація спорядила команду під керівництвом біолога Наталії Ботеро, яка і зафіксувала рідкісні кадри. Відео вдалося зняти в затоці Купика, розташованій на західному узбережжі провінції Чоко, Колумбія.

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Після годування 900-кілограмове дитинча виринуло на поверхню, щоб подихати.

За словами Ботеро, кадри годування горбатого кита вдалося зняти лише двічі. І вони дуже важливі для збереження популяції цього виду.

Попри десятиліття зусиль тисяч дослідників, години роботи, співпрацю, записи лактації зустрічаються вкрай рідко. З наукового погляду, це важливий крок, але також і для збереження природи,

— розповіла Ботеро під час презентації ролика в Медельїні.

Отримати кадри вдалося завдяки датчикам, встановленим на спині дитинчати. Їх закріпили всього на кілька годин за допомогою присосок, тому тварина ніяк не постраждала.

Крім камер, вчені використали GPS для відстеження маршруту дитинчати і пристрій для запису звуків.

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Ботеро також додала, що хоча горбаті кити нині захищені від комерційного полювання, вони все ще стикаються з різними загрозами. Дізнавшись більше про їхню поведінку, вчені можуть сприяти вжиттю відповідних заходів щодо їхнього збереження.