Организация снарядила команду под руководством биолога Наталии Ботеро, которая и зафиксировала редкие кадры. Видео удалось снять в заливе Купика, расположенном на западном побережье провинции Чоко, Колумбия.

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После кормления 900-килограммовый детеныш вынырнул на поверхность, чтобы подышать.

По словам Ботеро, кадры кормления горбатого кита удалось снять всего дважды. И они очень важны для сохранения популяции этого вида.

Несмотря на десятилетия усилий тысяч исследователей, время работы, сотрудничество, записи лактации встречаются крайне редко. С научной точки зрения, это важный шаг, но также и для сохранения природы,

– рассказала Ботеро во время презентации ролика в Медельине.

Получить кадры удалось благодаря датчикам, установленным на спине детеныша. Их закрепили всего на несколько часов с помощью присосок, поэтому животное никак не пострадало.

Кроме камер, ученые использовали GPS для отслеживания маршрута детеныша и устройство для записи звуков.

Как происходит кормление горбатого кита в дикой природе: смотрите видео

Ботеро также добавила, что хотя горбатые киты защищены от коммерческой охоты, они все еще сталкиваются с различными угрозами. Узнав больше об их поведении, ученые могут способствовать принятию соответствующих мер по их сохранению.