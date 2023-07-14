Фотограф Марк Вудворд опублікував кадри з морськими видрами, що катаються на щойно захоплених дошках для серфінгу. За даними ЗМІ, особливу стурбованість у влади викликала поведінка видри 841. На очах у Вудворда вона безжально гризла дошку, від якої відігнала власника.

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Чим пояснюється поведінка 5-річної видри, експерти пояснити не можуть. Органи охорони дикої природи розшукують тварину, щоб переселити її.

У мережі фото з пляжу, де видри катаються на дошках для серфінгу, викликали сміх, однак в Органах охорони дикої природи попередили про небезпеку.

Це може здатися милим і кумедним, але це стає небезпечним. Боюся, морську видру, яка народилася в неволі й була випущена достатньо дорослою, доведеться спіймати й відправити жити в рятувальний заповідник,

— написав Вудворд про 841.

Видра краде дошки у серферів / Фото Native Santa Cruz / Twitter

Над пошуком нового дому для видри вже працюють

У Федеральному і державному департаменті риби та дикої природи пояснили, що знають про інциденти на каліфорнійському пляжі та вже шукають куди переселити видру. Експерти зазначили, що агресивна поведінка тварини може бути спричинена гормональними сплесками. Також агресія може бути пов'язана з тим, що 841 підгодовували люди.

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Водночас у департаменті додали, що хоча підтверджених повідомлень про травми немає, через незвичайну поведінку цієї видри, байдарочникам, серфінгістам та іншим, які відпочивають у цьому районі, не слід наближатися до видри або заохочувати взаємодію видри.