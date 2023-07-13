Хірономіди – комарі дзвінці, які є найчисельнішим природним кормом для більшості видів риб та водно-болотних птахів, що живуть на території Нацпарку "Тузлівські лимани".
Для людей і тварин ці комарі абсолютно нешкідливі, вони не мають здатності кусати. Навпаки – позитивне значення, оскільки личинки служать улюбленою продовольчою базою для риб та птахів. Для виявлення мотиля можна захопити з дна водоймища, де він водиться, трохи мулу і знайти їх у воді. Тоді ми побачимо перед собою яскравих рубіново-червоних черв'ячків мотиля, — зазначив науковець.
За словами Русєва, у місцях зосередження мотиля накопичується на годівлі дуже багато птахів, серед яких качки декількох видів, мартини звичайні та малі, кулики брижачи, а також понад 500 рожевих фламінго. Загальна чисельність птахів на берегах лиману становить десятки тисяч.
Червоні личинки мотиля на Тузлівському лимані / Фото Іван Русєв
За його словами, це сотні і сотні тон біологічної маси, що суттєво підтримує популяції птахів і риб. А той мотиль, що не буде з'їдений, стане органічним фундаментом для мух-береговушок та основою для формування лікувального мулу.
Також Русєв додав, що цей мотиль виживає під час морозів, а розвиток у них триває і навіть під льодом. Упродовж зими вони встигають закінчити свій розвиток і ранньою весною перетворюються на лялечку та імаго.