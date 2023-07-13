Береги Тузлівського лиману в Одеській області стали червоними через комах

Так, береги Тузлівського лиману стали червоними. Про це повідомив начальник науково-дослідного відділу Національного природоохоронного парку "Тузлівські лимани", доктор біологічних наук Іван Русєв.

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Хірономіди – комарі дзвінці, які є найчисельнішим природним кормом для більшості видів риб та водно-болотних птахів, що живуть на території Нацпарку "Тузлівські лимани".

Для людей і тварин ці комарі абсолютно нешкідливі, вони не мають здатності кусати. Навпаки – позитивне значення, оскільки личинки служать улюбленою продовольчою базою для риб та птахів. Для виявлення мотиля можна захопити з дна водоймища, де він водиться, трохи мулу і знайти їх у воді. Тоді ми побачимо перед собою яскравих рубіново-червоних черв'ячків мотиля,

— зазначив науковець.