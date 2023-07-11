Як виглядає найдорожча у світі рибка, і чому вона стільки коштує – нижче у матеріалі!

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Що відомо про платинову аравану?

Унікальну тварину називають платинова аравана (Platinum Silver Arowana Osteoglossum Bicirrhosum). Вона настільки цінна, що в кожну особину вживлюють спеціальний мікрочип, щоб відстежувати розведення і переміщення рибок.

Цінується рибка насамперед за свій окрас. Платинова аравана ідеального перламутрового забарвлення, і не має жодної плямки на тілі. Тому її називають діамантом серед акваріумних рибок, та й коштує вона, як чималенький камінчик.

Платинова аравана​ / Фото Fish Laboratory

Звісно ж, 80 000 вартує не кожна особина, це рекордна ціна, запропонована заводчику. Але в цілому аравана дійсно є найкоштовнішою у світі акваріумною рибкою.

Свій окрас риба отримала в результаті рідкісних генетичних мутацій. Риби мають високий інтелект, розпізнають обличчя. Аравану навіть можна привчити їсти з рук. В акваріумних умовах вона виростає до 40 сантиметрів.

Такий вигляд має найдорожча акваріумна рибка у світі / Фото Fish Laboratory

Хоча рибка має ідеальне забарвлення, але все ж не без дефектів. Мовиться про ваду правого ока, яке трохи косить вниз. Подейкують, що власники дорогих араван піддають риб пластичній операції, яка виправляє цей набутий дефект.