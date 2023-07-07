Цінну речовину можна знайти лише в одному зі 100 екземплярів. ЇЇ цінують виробники у парфумерній промисловості у всьому світі.

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Вчений намагався встановити причину смерті ссавця, якого викинуло на берег. Під час досліджень він й випадково виявив цінну речовину у кількості 10 кілограмів. Її вартість оцінюється у 544 000 доларів.

Амбра – це коштовна речовина, яка відкладається у шлунку та кишківнику кашалотів. Раптом він виявив величезну грудку амбри, яку ще називають "морським скарбом" або "плавучим золотом". Зазвичай її можна знайти лише в одному зі 100 екземплярів. Його цінують виробники зі всього світу у парфумерній промисловості. За слова вченого, в амбри є виразний запах, а речова дуже дефіцитна.

Я вийняв камінь діаметром від 50 до 60 сантиметрів і вагою 9,5 кілограмів. Хвилі намивали кита. Усі дивилися, коли я повернувся на пляж, але вони не знали, що в моїх руках була амбра,

– пояснив Фернандес.

Команда, яка разом із фахівцем працювала на Канарських островах, сподівається, що продаж блоку рідкісної сірої амбри, яку використовують парфумери, допоможе постраждалим від виверження вулкана Ла-Пальма, яке відбулося у 2021 році.

Коштовна амбра / Фото canarias7.es

Дайвер погодував із рук гігантську акулу

Джефф Джоел вирішив зануритися у води Атлантичного океану, що він вже неодноразово робив раніше. Цього разу він вирішив взяти свій фотоапарат Nikon D850. В іншій тримав масивний шматок їжі.

За кілька секунд понад пів дюжини акул-биків почали кружляти навколо 66-річного чоловіка та семи інших членів екіпажу. Джефф почав годувати їх немов цуценят. Акула-бик завдовжки 2 метри та вагою у майже 300 кілограмів спокійно пообідала з рук відважного драйвера.