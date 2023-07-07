Чоловік розповів, що на сафарі група шукала леопарда. Втім, туристи його не побачили, а натомість пощастило поспостерігати за родиною слонів, які купалися у річці. Далі вони помітили декількох левів.

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З'явилися два вуха за слонами. Ми одразу зрозуміли, що це лев. Цей лев спустився і почав пити просто перед нами. Раптом вискочив ще один, і ще один…,

– поділився він.

Надав додав, що це було настільки ідеально в кінці, коли двадцять левів вишикувалися перед ними. Вони пили воду з річки в черзі.

Надав зняв цей момент просто перед річкою / Фото LatestSightings.com​

Чоловік також поділився, що група припаркувалася просто перед річкою. З одного боку, це було розкішне місце для споглядання, а з іншого – найгірше, оскільки автомобіль застряг у піску.

За його словами, машина не зрушила, група туристів застрягла в багнюці, оточена 20 левами. Зрештою, менеджер табору зміг надіслати допомогу і витягнути мандрівників із липкої, і водночас кумедної, ситуації.

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