Морський птах скуа прокатався до станції на човні
Драйвери Олександр Книжатко та Олександр Милашевський поверталися з розвідки акваторії, коли до них прилетів птах. Пернатий приземлився прямо на ніс їхнього "лімузина" й так доїхав аж до станції "Вернадського".
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З'ясувалося, що цей птах вже добре знайомий нашим полярникам, й навіть має прізвисько. Працівники станції кличуть його Юхим.
Примітно, що в Антарктиді людям заборонено наближатися до тварин, але тварини цілком собі можуть наближатися до людей.
"Навіщо летіти, коли можна під'їхати?" / Скриншот з відео
Варто зазначити, що південнополярні поморники мають невеликий розмір – довжина десь пів метра, вага 1 – 1,5 кілограма, а розмах крил до 140 сантиметрів.
Але водночас вони – досить сильні та витривалі. На "Вернадському" південнополярних поморників кличуть скуа.
Скуа прокатався до станції "Вернадського" на човні українських полярників: дивіться відео
Поліція врятувала собаку, якого знайшли на човні посеред моря
Поліцейським з Окленда (Нова Зеландія) довелося рятувати пса на прізвисько Хакслі. Він вирушив у незаплановану морську подорож, втім, ненароком.
Пес випадково поплив від свого господаря на човні. Охоронці порядку успішно провели рятувальну операцію.