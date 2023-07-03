Морський птах скуа прокатався до станції на човні

Драйвери Олександр Книжатко та Олександр Милашевський поверталися з розвідки акваторії, коли до них прилетів птах. Пернатий приземлився прямо на ніс їхнього "лімузина" й так доїхав аж до станції "Вернадського".

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З'ясувалося, що цей птах вже добре знайомий нашим полярникам, й навіть має прізвисько. Працівники станції кличуть його Юхим. Примітно, що в Антарктиді людям заборонено наближатися до тварин, але тварини цілком собі можуть наближатися до людей. "Навіщо летіти, коли можна під'їхати?" / Скриншот з відео

Варто зазначити, що південнополярні поморники мають невеликий розмір – довжина десь пів метра, вага 1 – 1,5 кілограма, а розмах крил до 140 сантиметрів.

Але водночас вони – досить сильні та витривалі. На "Вернадському" південнополярних поморників кличуть скуа.

Скуа прокатався до станції "Вернадського" на човні українських полярників: дивіться відео

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