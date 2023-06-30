Українські військові знайшли зайця-гіганта на Херсонщині
Один із військових взяв тварину на руки та сфотографувався з вуханем. Яких розмірів заєць-гігант – нижче у матеріалі!
Дивіться також Таке вперше: на Чернігівщині фотопастка зафіксувала ведмедя
На фото видно, як захисник України тримає гігантського зайця на руках, коли той дивиться прямо в камеру. Щоправда, погляд у нього не дуже задоволений.
Цей знімок викликав жваві обговорення в Twitter. Одні користувачі стверджували, що українська армія виявляє піклування про тварин і виступає за їх захист. Пишуть також і те, що тварини тягнуться до хороших людей після всіх тих жахіть, які творили росіяни під час окупації. У цьому випадку ЗСУ стають "ковтком добра" не тільки для людей, а й для чотирилапих друзів.
Під час розмінування Херсонщини військові знайшли гігантського зайця / Фото Daily star
Інші коментатори припускали, що це не звичайний заєць, а якийсь гігантський кріль, що втік від господарів. Або маленький кенгуру, які в Україні й близько не водяться.
Знайшлися й ті, які писали, що цей аномальних розмірів заєць із Чорнобиля. Проте вочевидь це неможливо, адже відстань між Чорнобилем і Херсоном приблизно 700 кілометрів.
У Карпатах знайшли найменшого в Європі гризуна
В Карпатах науковці виявили у штучних гніздівлях птахів руду ліскульку. Ця істота вважається найменшою з родини вовчкових.
Фахівці Національного природного парку "Гуцульщина" розповіли, що провели нове обстеження заселення штучних гніздівель. Вони зафіксували "мешканця" синичників – ліскульку руду, або ж ліщинового вовчка.