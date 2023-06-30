Українські військові знайшли зайця-гіганта на Херсонщині

Один із військових взяв тварину на руки та сфотографувався з вуханем. Яких розмірів заєць-гігант – нижче у матеріалі!

Дивіться також Таке вперше: на Чернігівщині фотопастка зафіксувала ведмедя