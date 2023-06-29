Тварина сиділа в човні, і господар, зайнятий своїми справами, не одразу помітив, що невелике судно відв'язалося і попливло. Коли ж нещастя було помічено, власник у розпачі зателефонував у поліцію.

Представники влади досить швидко знайшли Хакслі, який дрейфував на відстані 400 метрів від берега. На щастя, тварина не запанікувала і не зробила спроб стрибнути у воду, щоб повернутися до господаря самостійно.

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Взагалі Хакслі здивував усіх своїм спокоєм. Поліцейські навіть пожартували, що пес відчув від прогулянки деяке задоволення, адже погода того дня була прекрасна. Але не можна не відзначити, що коли вихованець опинився на землі всіма чотирма лапами та возз'єднався з господарем, він був невимовно щасливий. Мабуть, у човні було все-таки самотньо.

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