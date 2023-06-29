Поліція врятувала собаку, який дрейфував у морі
Пес випадково поплив від свого господаря на човні. Охоронці порядку успішно провели рятувальну операцію.
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Тварина сиділа в човні, і господар, зайнятий своїми справами, не одразу помітив, що невелике судно відв'язалося і попливло. Коли ж нещастя було помічено, власник у розпачі зателефонував у поліцію.
Представники влади досить швидко знайшли Хакслі, який дрейфував на відстані 400 метрів від берега. На щастя, тварина не запанікувала і не зробила спроб стрибнути у воду, щоб повернутися до господаря самостійно.
Поліція врятувала собаку, якого знайшли на маленькому човні у морі / Фото з фейсбуку Auckland City District Police
Взагалі Хакслі здивував усіх своїм спокоєм. Поліцейські навіть пожартували, що пес відчув від прогулянки деяке задоволення, адже погода того дня була прекрасна. Але не можна не відзначити, що коли вихованець опинився на землі всіма чотирма лапами та возз'єднався з господарем, він був невимовно щасливий. Мабуть, у човні було все-таки самотньо.
Дайвер погодував із рук акулу
Джефф Джоел вирішив зануритися у води Атлантичного океану, що він вже неодноразово робив раніше. Цього разу він вирішив взяти свій фотоапарат Nikon D850. В іншій тримав масивний шматок їжі.
За кілька секунд понад пів дюжини акул-биків почали кружляти навколо 66-річного чоловіка та семи інших членів екіпажу. Джефф почав годувати їх немов цуценят. Акула-бик завдовжки 2 метри та вагою у майже 300 кілограмів спокійно пообідала з рук відважного драйвера.