За кілька секунд понад пів дюжини акул-биків почали кружляти навколо 66-річного чоловіка та семи інших членів екіпажу. Джефф почав годувати їх немов цуценят. Акула-бик завдовжки 2 метри та вагою у майже 300 кілограмів спокійно пообідала з рук відважного драйвера.

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Величезні пащі океанічних мешканців висмикували одразу шматки їжі з його витягнутих рук, жадібно поглинаючи м'ясо.

Дайвер зовсім не боявся позувати з ними. Він навіть поплескав деяких океанічних мешканців і зробив десятки фото. Загалом було від шести до десяти акул-биків.

Акул цього виду було від шести до десяти,

– розповів він.

Джоел фотографує дику природу у Флориді. Він займався також дайвінгом у місцевій затоці Юпітер.

Акули часто відвідують цю частину узбережжя штату — існує навіть компанія під назвою Florida Shark Diving, яка бере туристів на глибини, щоб побачити та "поспілкуватися" з великими істотами. Джоел також був у своєму спорядженні для підводного плавання і не одягав жодного додаткового спорядження, щоб захиститися від акул.

Як дайвер годував акул / Фото mediadrumimages / Jeff Joel

Дайвер сказав, що любить спілкуватися з хижаками та ділитися фото своїх екскурсій. Реакція, яку він отримує, тримає його. Хоча чоловік звик бути в присутності багатьох акул, він все одно вражений остаточними зображеннями, і йому подобається реакція, яку вони викликають в інших.

Акула напала на росіянина в Єгипті

8 червня в єгипетському курортному місті Хургада акула напала та з'їла чоловіка живцем поблизу берега. За даними місцевої поліції, загиблий – громадянин Росії. Чоловік плавав разом із дівчиною в морі, як раптом до нього підплила акула. Жінці вдалося врятуватися від цього інциденту, росіянин загинув.

У поліції Хургади зазначають, що загиблий декілька місяців проживав у Єгипті та прийшов поплавати до району Dream Beach. Акула роздерла росіянина на очах у власного батька. Рятувальники приїхали на місце події, однак вже не змогли допомогти.

Жертвою виявився 23-річний Володимир Попов з Архангельської області Росії. Попередньо родина хлопця купила квартиру й уже кілька місяців мешкає у комплексі British Resort в Хургаді.