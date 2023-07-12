Водночас за перше півріччя 2023 року прилаштували 281 тварину, тож за перший місяць літа кияни взяли в родини рекордну кількість тварин. Читайте також Вівчарку припорошило, а коти зникли: щемливі історії з будинку, в який у Львові прилетіла ракета

У червні кияни прихистили рекордну кількість тварин

За словами в.о. директорки комунального підприємства Наталі Мазур, причина збільшення прилаштувань котів і собак у тому, що українське суспільство мобілізувалось для підтримки людей і тварин, постраждалих від підриву Каховської ГЕС.

Щойно ми почали допомагати тваринам, які постраждали внаслідок терористичних дій Росії, одразу отримали дуже багато звернень із пропозиціями про допомогу. Люди зголошувались взяти тварину із притулку, зокрема брали не тільки тих, що прибули з Херсонщини,

– зазначила вона.

Завдяки цьому у притулку змогли звільнити місця для тих, кому вони були потрібні. Вона додала, що це не поодинокий випадок, коли кияни демонструють людяність і готовність допомогти в найскладніший час: навіть у лютому – березні 2022 року прилаштування тварин не зупинилось, попри все мешканці столиці продовжували брати тварин із притулків.

Також за перше півріччя столичне підприємство стерилізувало 5 171 безпритульну тварину та вакцинувало від сказу 5 007 собак і котів.

Скільки тварин кияни прихистили у червні / Фото UnSplash

З яких притулків можна забрати тваринку додому?

Познайомитись із тваринами та забрати когось додому можна за адресою:

вулиця Академіка Глушкова, 1, 16-й павільйон, тимчасовий притулок для тварин "Виставковий центр". Попередній запис із 10:00 до 17:00 за тел.: 0935401218.

Зауважте: після підриву дамби Каховської ГЕС багато тварин, врятованих волонтерами на Херсонщині, опинились у притулках. Там їх будуть доглядати, доки не знайдуться їхні опікуни, чи нова родина. Однак притулки переповнені, тому небайдужих закликають брати до себе тварин. Якщо не назавжди, то бодай на тимчасову перетримку – як до неї підготуватись?