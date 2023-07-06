Чотирилапі отримали неабиякий стрес від цієї трагедії. Чимало з них пережили складну ніч, а господарі деяких з них, на жаль, в лікарні. 24 канал розповідає щемливі історії тварин з постраждалого будинку.
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Вівчарку припорошило від завалів
Коли трапився удар, на місце події одразу прибули всі можливі служби для порятунку – карети швидкої допомоги, СБУ, поліція, ДСНС. Речниця Львівської ОВА Марічка Курило Алексевич каже, що ще ніколи в тому місці не було такої концентрації служб та техніки.
Дівчина на власні очі бачила, як з будинку рятувальник вивів величезну вівчарку, яку сильно припорошило від завалів. Працівники ДСНС викрикнули: "Де власники? Хтось знає власників? Обережно, тварина може бути агресивною!", на що із натовпу почули: "Жіночку щойно госпіталізували".
Хтось з людей, що були на місці прильоту, погодився взяти бідолашного чотирилапого за нашийник – собака просто чемно йшов, перебуваючи у шоку від подій.
Вівчарка, що стала жертвою російського нападу / Скриншот із ЛКП "Лев"
Як стало відомо згодом, собаку звати Ляля, і наразі вона буде перебувати в ЛКП "Лев". Коли власниця тварини одужує, вони знову будуть разом.
"Коти зникли, а потім раптово опинилися вдома"
Речниця Львівської ОВА розповіла як разом зі своїми тваринами пережила цю страшну ніч:
Я ховалася за правилом "двох стін". Стіни витримали. Шибки та деякі віконні рами у квартирі – ні. Пес дуже рвався бігти на кожен вибух. Але вдалося втримати біля себе. А кіт – зник. Закінчилася тривога – обшукала кожен куток – нема,
– каже журналістка.
За словами дівчини, сусідка Вікторія, з якою вона познайомилася цієї ж ночі, теж відчайдушно шукала кота надворі. Але кіт Марічки зник з другого поверху, а сусідки – з шостого. Але, на жаль, пухнастиків не було ніде.
Втім, дівчата не втрачали надії. І, повернувшись до квартир, знайшлися обоє. Один просто сидів посеред хати і з'явився нізвідки, а інший – п ід подушкою, у наволочці.
Росія атакувала Львів: що відомо про ракетний обстріл
- Російські терористи обстріляли Львів посеред ночі. У місті було чутно 4 потужні вибухи.
- Місцева влада підтвердила, що ціллю російських загарбників стала цивільна та критична інфраструктура. Зокрема, окупанти поцілили в підстанцію, однак основний удар був все ж по житловому будинку.
- Унаслідок ракетної атаки Росії загинуло 4 людини: три жінки віком 32, 60 та 63 років та один 35-річний чоловік.
- У Повітряних силах ЗСУ повідомили деталі ракетного удару. Зокрема, там розповіли, що Росія атакувала Львів крилатими ракетами "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря.
- Всього російські окупанти випустили 10 ракет, з яких вдалося збити 7. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що незначну частину ракет вдалося знешкодити завдяки винищувальній авіації. Втім, він підкреслив, що більш ефективно ракетній загрозі можуть протистояти американські винищувачі F-16.