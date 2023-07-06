Чотирилапі отримали неабиякий стрес від цієї трагедії. Чимало з них пережили складну ніч, а господарі деяких з них, на жаль, в лікарні. 24 канал розповідає щемливі історії тварин з постраждалого будинку.

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Вівчарку припорошило від завалів

Коли трапився удар, на місце події одразу прибули всі можливі служби для порятунку – карети швидкої допомоги, СБУ, поліція, ДСНС. Речниця Львівської ОВА Марічка Курило Алексевич каже, що ще ніколи в тому місці не було такої концентрації служб та техніки. Дівчина на власні очі бачила, як з будинку рятувальник вивів величезну вівчарку, яку сильно припорошило від завалів. Працівники ДСНС викрикнули: "Де власники? Хтось знає власників? Обережно, тварина може бути агресивною!", на що із натовпу почули: "Жіночку щойно госпіталізували".

Хтось з людей, що були на місці прильоту, погодився взяти бідолашного чотирилапого за нашийник – собака просто чемно йшов, перебуваючи у шоку від подій.

Вівчарка, що стала жертвою російського нападу / Скриншот із ЛКП "Лев"

Як стало відомо згодом, собаку звати Ляля, і наразі вона буде перебувати в ЛКП "Лев". Коли власниця тварини одужує, вони знову будуть разом.

"Коти зникли, а потім раптово опинилися вдома"

Речниця Львівської ОВА розповіла як разом зі своїми тваринами пережила цю страшну ніч:

Я ховалася за правилом "двох стін". Стіни витримали. Шибки та деякі віконні рами у квартирі – ні. Пес дуже рвався бігти на кожен вибух. Але вдалося втримати біля себе. А кіт – зник. Закінчилася тривога – обшукала кожен куток – нема,

– каже журналістка.