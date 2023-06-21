Однак притулки переповнені, тому соціальна ініціатива Save Pets of Ukraine закликає небайдужих брати до себе тварин, що постраждали внаслідок затоплення Херсонщини. Якщо не назавжди, то бодай на тимчасову перетримку. Команда ініціативи надала поради, як до неї підготуватись.

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Як підготуватись до перетримки тварин з Херсонщини

1. Узгодьте рішення взяти тваринку зі всіма членами своєї родини.

2. Дізнайтеся максимум інформації про хвостика у працівника притулку чи зооволонтера. Запитайте про:

актуальні щеплення;

наявність хвороб чи особливостей;

всі поведінкові реакції та щоденну поведінку хвостика, аби мінімізувати стреси та тригери для чотирилапого;

графік вигулу, якщо тваринка вже до нього звикла тощо.

Така інформація зробить перетримку максимально безпечною для вас та пухнастика.

3. Зробіть своє житло безпечним та комфортним. Оцініть кожен предмет у квартирі та зрозумійте, як з ними може взаємодіяти тварина.

Кімнатний простір

З появою тварин взуття краще не залишати у вільному доступі, адже воно може використовуватися для гри.

Сховайте електричні дроти та інші кабелі.

Кімнатні рослини на початку будуть лякати тваринок, але з часом цікавість до них може взяти верх, тому горщики повинні бути ретельно закріплені. Сік листя деяких рослин може викликати напади блювоти, а в деяких випадках – навіть смерть вихованця. Тому краще проконсультуватися з ветеринаром щодо безпеки ваших рослин для хвостика.

Огляньте всі прольоти між меблями та підлогою. Тварини можуть там сховатися, чим змусять вас перейматися та витратити багато часу на їх пошуки.

М'які місця для сидіння на перший час краще чимось застелити, щоб кудлатики не пошкодили меблі зубами або кігтями.

Підвищений інтерес у чотирилапих також викликає клейка стрічка, яка є небезпечною для них. Хімічні сполуки, що містяться у клейкому шарі, викликають у хвостиків розлад шлунку та блювоту.

Вікна тримайте зачиненими або відкритими на "провітрювання".

Кухня

Запах продуктів зі сміття буде привертати увагу тваринок, тому відро краще сховати в спеціально відведене місце за дверцятами.

Ванна кімната

Обов'язково проінспектуйте простір під ванною. У разі необхідності вимийте всі збережені там предмети, приберіть потенційно небезпечні. Усі хімічні засоби зберігайте в закритих поличках.

Кришку від унітаза намагайтеся постійно тримати закритою, щоб у пориві інтересу кудлатик не пірнув всередину і не завдав шкоди своєму здоров'ю.

Що ще слід підготувати?

Подбайте про те, щоб ви мали всі необхідні речі для догляду за твариною.

По можливості притулок чи волонтер можуть повністю, чи частково забезпечити тваринку кормом, амуніцією, іграшками та іншими необхідними речами. Але, якщо такої можливості не буде, вам доведеться придбати все необхідне самостійно.

Що треба знати про перетримку тварин з Херсонщини​ / Фото UnSplash

Не забудьте про миску з водою або краще декілька, щоб у хвостика був постійний доступ до неї.

Дайте тварині час адаптуватись до нових умов.

Подаруйте йому можливість побути на самоті. Від стресу тваринка може й зовсім не проявляти до вас ніякої уваги, але це не означає, що потрібно припинити догляд за нею. Продовжуйте розмовляти, проявляти турботу, спостерігайте за поведінкою тварини та ставтеся із розумінням до того, якщо тваринка почне шкодити.

Наприклад, в перший час ви можете спостерігати вдома "несподіванки" із запахом. Ви повинні бути готові до цього і ні в якому разі не проявити агресію до тварини. Бо через це вона відчує, що поряд з вами небезпечно та продовжить робити неприємності.

Створіть графік для щоденних дій.

Для хвостиків графік щоденної рутини є обов'язковою складовою. Так вони звикають до своїх справ та відчувають впевненість та спокій.

Але якщо ви вирішили взяти до себе цуценя, то графік, коли ви цілий день на роботі, не підходить.

Скористайтеся моментом та соціалізуйте хвостика.

Коли тварина звикне до вас, почніть гратися з нею іграшками, вчіть на повідці виходити на прогулянку та ін.

Тримайте зв'язок з волонтером / притулком та допомагайте шукати хвостику нових господарів.

Робіть гарні фото та завантажуйте у соцмережі. Коли ви знайдете потенційну родину для тваринки, не віддавайте його без згоди та присутності куратора.

Але можливо з часом ви настільки звикнете доглядати за кудлатиком, що забажаєте, аби він став назавжди вашим домашнім улюбленцем.

Зауважте: беручи до себе тваринку, ви несете повну відповідальність за неї та її вчинки, тому власники притулку чи зооволонтери не відшкодовують збитки, які були нанесені під час перетримки хвостика.