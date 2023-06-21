Однак не кожен власник котів розуміє, страждає його вихованець цієї миті чи ні. Знання ознак допоможе вам розібратися у цій ситуації.

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Прискорене дихання

Якщо ви помітили, що ваш вихованець дихає швидше і сильніше звичайного, то найімовірніше це пов'язано з впливом спекотної погоди.

У момент, коли коту спекотно, він може почати дихати відкритим ротом.

Млявий стан

Підвищена температура може впливати на поведінку тварини. Вона може виглядати лінивою, байдужою і втомленою.

Відмова від їжі

Вихованець, який відчуває дискомфорт від спеки, може відмовлятися від їжі, віддаючи перевагу звичайній воді.

Часте вилизування лап

У спеку кіт може часто вилизувати свої лапи, намагаючись охолонути шляхом випаровування слини.

Як допомогти?

Всі ці ознаки можуть вказувати на те, що вихованець страждає від спеки. В такому випадку:

забезпечте йому доступ до чистої води,

не залишайте його в машині,

періодично змочуйте шерсть невеликою кількістю прохолодної води.

Якщо виконаєте ці поради – все буде добре!

Крім кішок, собак та інших великих тварин, від спеки можуть постраждати:

Гризуни. Клітки повинні стояти на підлозі, в тіні. Забезпечте великою кількістю води, змочуйте тильну частину вух, накривайте клітку на 15 хвилин вологою тканиною.

Клітки повинні стояти на підлозі, в тіні. Забезпечте великою кількістю води, змочуйте тильну частину вух, накривайте клітку на 15 хвилин вологою тканиною. Рептилії. Не тримайте їх в тераріумі з увімкненим обігрівом або лампами - зовнішньої температури достатньо. Поставте тераріум на підлогу, забезпечте питвом, кладіть на голову холодний компрес, поливайте спинку водою.

Не тримайте їх в тераріумі з увімкненим обігрівом або лампами - зовнішньої температури достатньо. Поставте тераріум на підлогу, забезпечте питвом, кладіть на голову холодний компрес, поливайте спинку водою. Рибки. Якщо вихованці мляві, часто і широко "позіхають", покладіть на дно акваріума пляшку із замороженою водою або обкладіть його пінопластом для теплоізоляції. Рекомендується міняти щодня 1/3 води. Включайте аератор, годуйте по мінімуму, стежте за населеністю акваріума.

Якщо вихованці мляві, часто і широко "позіхають", покладіть на дно акваріума пляшку із замороженою водою або обкладіть його пінопластом для теплоізоляції. Рекомендується міняти щодня 1/3 води. Включайте аератор, годуйте по мінімуму, стежте за населеністю акваріума. Птахи. Пташка мовчить, косить очима, не їсть, дивно викривляє шию? Терміново переставте клітку в прохолодне місце, забезпечте питвом, покладіть на голову холодний компрес, поливайте спинку водою. Можете влаштувати птиці "душ" з пульверизатора.

Будьте уважні до вихованця, і ви зможете врятувати йому здоров'я і життя.