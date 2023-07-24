Майже дві тисячі мертвих пінгвінів знайшли на узбережжі Уругваю

У відомстві після першого огляду відзначили, що у мертвих пінгвінів не виявили пташиного грипу. Наразі точні причини смерті тварин невідомі.

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Щороку популяція Магелланових пінгвінів мігрує на сотні кілометрів із півдня Аргентини до бразильського узбережжя. Вони це роблять у пошуках їжі та теплих вод. Поява пінгвінів неподалік узбережжя Уругваю є природною, але причини смерті залишаються загадкою. Моніторинг триває.

"Це нормально, коли якийсь відсоток гине, але не в такій кількості,

– прокоментував голова департаменту фауни Міністерства охорони навколишнього середовища Річард Лейзагойен.

Майже дві тисячі мертвих пінгвінів знайшли на узбережжі Уругваю / Фото STRINGER / AFP​

Ймовірна причина мору

Екологи та влада одностайні в оцінках причин загибелі птахів. Фахівці наголошують, що пінгвінам забракло їжі в водах Атлантики. Усі відібрані зразки показали негативний результат на пташиний грип.

Смертність серед птахів на узбережжі висока. Директор заповідної зони Лагуна де Роша Гектор Каймаріс нарахував понад 500 мертвих пінгвінів вздовж десяти кілометрів уругвайського узбережжя.

Це смертність у воді. 90% – це молоді особини, які прибувають без жирових запасів і з порожніми шлунками",

– розповів Кармен Лейзагойен.

Вона наголосила, що певний відсоток може помирати під час міграції, але цього разу цифри занадто великі.

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Екологічні активісти також повідомили, що на березі Уругваю також виявили мертвих буревісників, альбатросів, чайок, морських черепах і морських левів. Усі вони лежать на схід від столиці країни Монтевідео, пляжах Мальдонадо.