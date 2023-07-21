Спочатку визнавали існування лише кілька видів Demansia, але близько двох десятиліть тому герпетологи зрозуміли, що рід набагато різноманітніший, ніж вважалося раніше. Сьогодні він налічує 14 видів.

Щоб уточнити таксономію роду, Джеймс Нанківелл з Університету Аделаїди очолив дослідницьку групу, яка використовувала поєднання генетичного тестування та традиційних методів. Завдяки такому підходу вони змогли переописати два наявні види, D. psammophis і D. reticulata, точніше узгодивши їхні характеристики з генетичними даними.

Крім того, вони зробили важливе відкриття, що D. cyanochasma має значні генетичні відмінності, тобто підтверджує його статус як унікального та окремого виду.

На відміну від більшості нововідкритих видів, пустельний полоз не є ні рідкісним, ні вимирущим, оскільки він досить широко розповсюджений у малонаселених регіонах Австралії. Причиною того, що її раніше не помічали, частково можна пояснити складністю візуальної відмінності від близькоспоріднених видів.

Навіть фахівці часто не могли їх розрізнити через спільні адаптивні ознаки, такі як мідний колір голови та хвоста, який ефективно маскує їх у червонуватих ландшафтах. Зазвичай у певних родинах змій споріднені види можна розрізнити за різницею у кількості лусочок, але полози демонструють більш "консервативні" ознаки в цьому питанні. Щоб відрізнити D. cyanochasma від її родичів, треба шукати ледь помітні ознаки, такі як чорні поля на лусочках або забарвлення очей.

Змія D. cyanochasma / Фото Вікіпедія

Однак підібратися достатньо близько до отруйних змій для спостереження виявляється непросто, особливо зважаючи на їхню надзвичайну швидкість. Нанківелл зазначає, що ці змії використовують свою спритність насамперед для захисту, обираючи втечу, а не конфронтацію, коли стикаються з більшими загрозами.

Наскільки вона отруйна?

Хоча інформація про отруту D. cyanochasma обмежена, схоже, що вона, як і в її родичів, спричиняє біль, а не становить значної загрози для людини. Це пояснюється невеликою кількістю виробленої отрути та еволюцією токсинів, орієнтованих на рептилій, а не на ссавців.