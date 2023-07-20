Цікаво Живуть до 100 років у підземних печерах: який вигляд мають "дитинчата драконів"

За словами науковців, ця крихітна істота "відіграє вирішальну роль в екосистемі регіону".

Багатоніжки розщеплюють вмираючий і гнилий матеріал з рослин, грибів та інших джерел і забезпечують ґрунт поживними речовинами, важливими для життєдіяльності інших видів.

Чим унікальні такі стоніжки?

Фауна багатоніжок, що населяють глибокі ґрунти, вивчена мало. Вони маленькі й ниткоподібні, повільно рухаються, позбавлені пігментації, і їх рідко можна зустріти через їхній підземний спосіб життя.

Який вигляд мають ці істоти: дивіться відео

Відкриття виду Illacme socal та нещодавня документація інших ендогенних видів багатоніжок показує, що ця підземна фауна є наступним рубежем наукових відкриттів.

Науковці також зазначають, що багатоніжкам загрожує втрата середовища проживання через заселення цієї території людьми. Тому збереження цього виду та іншої підземної фауни має велике значення.