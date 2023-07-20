Дослідник Йоганн Вейхард фон Вальвазор вперше описав цю тварину у 1689 році. Відомий словенський ерудит повірив, що побачив "дитинча дракона", оскільки ця істота дійсно нагадувала міфічну. Тим паче, що місцевий фольклор пояснював, що люті дракони мешкали під корою планети, а ці дивні істоти виринали на поверхню землі під час сильних дощів.

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Європейський протей (Proteus anguinus) – це водяна саламандра, яку можна зустріти лише на Балканах, а саме в системах підземних печер узбережжя Адріатичного моря на північному сході Італії, Словенії, Хорватії, Боснії та Герцеговини та північних частинах Чорногорії.

Ця тварина завдовжки всього 20 сантиметрів, трохи нагадує блідо-рожеву змію з тонкими лапками. Ці істоти мають характерне бліде забарвлення, бо проводять життя в темних печерах, де пігментація залишилася б непоміченою.

Які "суперздібності" є у "дитинчат драконів"?

Через життя в темряві у протеїв недорозвинені очі, вкриті шкірою та фактично сліпі. Однак певні фоторецептори у них збереглися.

Щоб компенсувати цей вкрай поганий зір, протеї мають гострий нюх і слух. Вони озброєні високочутливими рецепторами, які вони використовують, щоб винюхати здобич, таку як личинки, креветки, жуки та маленькі равлики. Але навіть, якщо їжі нема, то для них це не біда, бо здатні роками не харчуватися.

Ось такий вигляд має європейський протей / Фото Wikimedia​

Також вони можуть виявляти електричні поля для навігації в темних печерах. Протеї можуть прожити до 100 років, а середній вік сягає 68,5 років.

Оскільки на них не полюють хижаки, їм вдається вести неймовірно ледачий спосіб життя. У 2020 році вчені спостерігали за 26 протеями й виявили, що вони в середньому рухаються лише на 5 метрів на рік.

На жаль, протеї стикаються з низкою загроз для існування. Цей вид вважається вразливим до зникнення і його популяція скорочуються через забруднення вод, руйнування їхнього середовища існування та інших змін, спричинених людством.