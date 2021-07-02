У Бердянському зоопарку поповнення: там живе африканська левиця
2 липня 2021 , 08:40Читать новость на русском
У приватному зоопарку "Сафарі" народилась африканська левиця. Нову мешканку назвали Happy.
У Бердянському зоопарку розповіли, що тварину вже можуть побачити відвідувачі.
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Чергове поповнення в Бердянському зоопарку
Адміністрація зоопарку повідомила про поповнення та розповіла деталі про нову мешканку.
Happy дуже грайлива і контактна. Її можна погладити і помацати, і зробити фото,
– розповіли в зоопарку.
До левиняти Happy вже впускають відвідувачів / Фото з фейсбуку Бердянского зоопарку
До речі, у травні в зоопарку приблизно 50 звірів та птахів народили нове потомство. Тоді в зоопарку народились навіть двійнята мавпенят.
Що відомо про африканську левицю
- Леви вважаються видом хижих ссавців з роду пантер, котових.
- Мешкають в різних частинах Африки.
- Цікаво, що левиці у дикій природі переважно полюють групами. Та для народження немовлят йдуть від прайду.
- Левенята народжуються безпорадними та сліпими. До 6 – 7 місяців вживають материнське молоко, а потім тільки м'ясо.
- У дикій природі кількість африканських левів з кожним роком зменшується.
- Видання "ВВС" пише , що станом на 2021 рік їхня популяція налічує менш як 20 тисяч особин.
- Хоча ще 50 років тому їх було орієнтовно 100 тисяч.
Джерело: Вікіпедія