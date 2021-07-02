У Бердянському зоопарку поповнення: там живе африканська левиця

2 липня 2021 , 08:40
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Джерело:

фейсбук Бердянского зоопарку "Сафарі"

У приватному зоопарку "Сафарі" народилась африканська левиця. Нову мешканку назвали Happy.

У Бердянському зоопарку розповіли, що тварину вже можуть побачити відвідувачі. 

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Чергове поповнення в Бердянському зоопарку

Адміністрація зоопарку повідомила про поповнення та розповіла деталі про нову мешканку.

Happy дуже грайлива і контактна. Її можна погладити і помацати, і зробити фото,
– розповіли в зоопарку. 


До левиняти Happy вже впускають відвідувачів / Фото з фейсбуку Бердянского зоопарку

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До речі, у травні в зоопарку приблизно 50 звірів та птахів народили нове потомство. Тоді в зоопарку народились навіть двійнята мавпенят. 

Що відомо про африканську левицю

  • Леви вважаються видом хижих ссавців з роду пантер, котових.
  • Мешкають в різних частинах Африки.
  • Цікаво, що левиці у дикій природі переважно полюють групами. Та для народження немовлят йдуть від прайду. 
  • Левенята народжуються безпорадними та сліпими. До 6 – 7 місяців вживають материнське молоко, а потім тільки м'ясо. 
  • У дикій природі кількість африканських левів з кожним роком зменшується.
  • Видання "ВВС" пише , що станом на 2021 рік їхня популяція налічує менш як 20 тисяч особин.
  • Хоча ще 50 років тому їх було орієнтовно 100 тисяч.
    Джерело: Вікіпедія 
Автор: Діана Квасневська